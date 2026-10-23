На фестивале «Аэлита» в Екатеринбурге обсудят тему искусственного интеллекта
Фестиваль научной фантастики «Аэлита» пройдет 1 ноября в молодежном кластере «Салют» в Екатеринбурге. Мероприятие возвращается после многолетнего перерыва. Новая программа объединит писателей, ученых, предпринимателей и студентов вокруг разговора о будущем.
Впервые фестиваль фантастики «Аэлита» провели в СССР в 1981 году в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). Он стал одной из культурных визитных карточек для писателей и любителей фантастики. Среди лауреатов одноименной премии были Аркадий и Борис Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычев и Сергей Лукьяненко, на фестиваль приезжал американский писатель-фантаст Роберт Шекли.
Организаторами события выступили Уральский федеральный университет (УрФУ) и группа компаний UDV. Они обещают масштабный интеллектуальный фестиваль, в рамках которого эксперты будут обсуждать темы космоса, искусственного интеллекта и современных технологий
«Фантастика — это способ размышления о будущем, способ развития критического и творческого мышления для гуманитариев, инженеров, специалистов естественно-научных направлений, математиков. Для всех задача здесь найдется»,— рассказал на пресс-конференции ректор УрФУ Илья Обабков.
В программе заявлены междисциплинарные дискуссии, лекции презентации книг и показ нейросетевого кино.
О достижениях современной физики расскажет популяризатор Дмитрий Побединский. Писатель и историк космонавтики Антон Первушин выступит с лекцией о научной фантастике, а футуролог Евгений Кузнецов завершит фестиваль разговором о том, как будет развиваться человечество.
Традиционное вручение одноименной литературной премии запланировано в следующем году. Дополнительно может появиться студенческая номинация. «Литературная премия — это коммуникация автора с читателем. Наша идея — запустить взаимодействие людей»,— пояснил технологический предприниматель, организатор фестиваля Андрей Антипинский.