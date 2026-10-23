На фестивале «Аэлита» в Екатеринбурге обсудят тему искусственного интеллекта

Впервые фестиваль фантастики «Аэлита» провели в СССР в 1981 году в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). Он стал одной из культурных визитных карточек для писателей и любителей фантастики. Среди лауреатов одноименной премии были Аркадий и Борис Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычев и Сергей Лукьяненко, на фестиваль приезжал американский писатель-фантаст Роберт Шекли.