Поезда «Таврия» будут ходить по измененной схеме до 2 ноября
Действующий порядок движения поездов «Таврия» в Крым продлили по 2 ноября включительно. В этот период составы продолжат следовать до станции Керчь-Южная Новый Парк и отправляться с нее. Для дальнейшего проезда пассажиров организованы синхронизированные автобусные рейсы, связывающие Керчь с другими железнодорожными станциями полуострова.
Автобусный трансфер включен в схему перевозки пассажиров поездов «Таврия». Необходимость приобретения отдельного билета на автобус зависит от станции, указанной в железнодорожном билете.
Если в билете в качестве пункта назначения указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный билет на автобус приобретать не требуется. Если же в билете указана станция Керчь, пассажиру необходимо оформить автобусный купон.
Актуальное расписание поездов и автобусов, информация о порядке пересадки и оформлении купонов размещены на официальном сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Пассажирам рекомендуют учитывать действующую схему движения при планировании поездок в Крым и заранее проверять сведения о маршруте и пересадке.