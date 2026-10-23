Поезда «Таврия» будут ходить по измененной схеме до 2 ноября

Действующий порядок движения поездов «Таврия» в Крым продлили по 2 ноября включительно. В этот период составы продолжат следовать до станции Керчь-Южная Новый Парк и отправляться с нее. Для дальнейшего проезда пассажиров организованы синхронизированные автобусные рейсы, связывающие Керчь с другими железнодорожными станциями полуострова.