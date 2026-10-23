Здание больницы на улице Красной, 23 в Пензе получило предмет охраны
Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области приказом 23 октября утвердило предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание больницы» на ул. Красной, 23 в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Под охрану попали местоположение здания в центральной части города, его исторические габариты по плану и высоте, архитектурное решение и композиция фасадов. В перечень включили восемь оконных осей первого и второго света, два симметричных аттика с разорванными фронтонами и лепными украшениями, широкий антаблемент с овальными окнами, гирлянды и крылатые геральдические львы, развитый карниз с мутулами и сухариками.
Также в документе отмечены рустовая отделка фасада и окраска декоративных элементов. Дополнительно в предмет охраны включены кирпичные наружные стены, исторические оконные и дверные проемы с их расположением, габаритами и конфигурацией, внутренняя отделка, вальмовая кровля и декоративная решетка.
Здание на ул. Красной, 23 известно как клинический центр специализированных видов медицинской помощи, а в советские годы как КИМ (в честь Коммунистического интернационала молодежи). Изначально здесь размещалась городская богадельня, построенная на средства дворянки-благотворительницы Марии Киселевой. На приют она потратила почти все наследство супруга — деньги от 11 проданных имений. Участок выбрали вблизи бывшего Архиерейского сада. Богадельня открылась в 1859 году и была рассчитана на 70 человек, позже число нуждающихся выросло до 150. В штатном режиме приют работал до 1918 года, после чего его переоборудовали под инфекционную больницу.