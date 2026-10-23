Здание больницы на улице Красной, 23 в Пензе получило предмет охраны

Здание на ул. Красной, 23 известно как клинический центр специализированных видов медицинской помощи, а в советские годы как КИМ (в честь Коммунистического интернационала молодежи). Изначально здесь размещалась городская богадельня, построенная на средства дворянки-благотворительницы Марии Киселевой. На приют она потратила почти все наследство супруга — деньги от 11 проданных имений. Участок выбрали вблизи бывшего Архиерейского сада. Богадельня открылась в 1859 году и была рассчитана на 70 человек, позже число нуждающихся выросло до 150. В штатном режиме приют работал до 1918 года, после чего его переоборудовали под инфекционную больницу.