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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Удмуртия

Жители Ижевска назвали топ-3 самых благородных и нравственных профессий

В их числе — медработники, военнослужащие и учителя
25% жителей Ижевска назвали труд медработника «самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной профессией». Чаще всего горожане упоминали среди специализаций неотложную помощь, акушерство и хирургию. Это следует из опроса сервиса SuperJob.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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На второе место ижевчане поставили военнослужащих и учителей — за эти профессии проголосовали по 11% респондентов. Следом идут сотрудники МЧС и спасатели, а также пожарные — по 8%.
«Мужчины в качестве самых благородных людей чаще называли военнослужащих, спасателей и инженеров. Женщины же чаще отдавали свои голоса медикам»,— говорится в сообщении.
9% жителей Ижевска уверены, что самоотверженные люди есть в любой профессии. 7% горожан, напротив, считают, что нравственных и честных профессий сейчас нет. Опрос проходил с 25 сентября по 15 октября. Число респондентов не названо.