ГАИ выложила кадры наезда кроссовера на трех пешеходов на тротуаре в Ижевске
Пострадавших доставили в медучреждение
Кроссовер Haval Dargo сбил трех пешеходов на тротуаре в Ижевске в результате столкновения с Hyundai Solaris. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртия.
ДТП произошло днем 23 октября на улице Петрова. Hyundai под управлением 23-летнего водителя врезался в Haval при повороте налево на регулируемом перекрестке. Автомобиль китайского бренда двигался в прямом направлении на зеленый свет. Им управляла 45-летняя водитель.
Из-за удара Haval съехал с дороги на тротуар, где врезался в трех совершеннолетних пешеходов. Пострадавшие доставлены в медучреждение. По факту аварии проводится проверка.