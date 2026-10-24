ГАИ выложила кадры наезда кроссовера на трех пешеходов на тротуаре в Ижевске

ДТП произошло днем 23 октября на улице Петрова. Hyundai под управлением 23-летнего водителя врезался в Haval при повороте налево на регулируемом перекрестке. Автомобиль китайского бренда двигался в прямом направлении на зеленый свет. Им управляла 45-летняя водитель.