Пуля ночного губернатора
25 лет назад застрелен самый авторитетный бизнесмен Волгограда Владимир Кадин
В 2011 году в центре Волгограда был застрелен Владимир Кадин — предприниматель, известный в определенных кругах как «смотрящий за городом». Переживший более четырех покушений за свою криминальную жизнь, он все-таки стал жертвой киллера — тот выстрелил ему в затылок. Как замер город в ожидании «маленького Чикаго» и кровавого передела сфер влияния, кого подозревали в преступлении и почему имя заказчика так и не установлено даже спустя 15 лет — в новом материале цикла «Уголовные дела прошлых лет».
18 августа 2011 года около 22:00 в центре Волгограда на летней веранде ресторана «Фасоль» 46-летний предприниматель, вице-президент областной федерации бокса Владимир Кадин проводил вечер в компании 41-летней предпринимательницы Аллы Дьяконовой. За соседним столиком «несли вахту» двое его телохранителей — Роман и Виталий.
В тот вечер в ресторан зашел еще один гость, но задержался ненадолго. Он расплатился, вышел на улицу, сел на лавочку в ближайшем парке и приготовился ждать. Когда телохранители отвлеклись, киллер пробрался к веранде и занял удобную позицию. Кадин сидел спиной и не видел его приближения, прозвучал один выстрел - в затылок, почти в упор. Стрелявший бросился бежать.
Спутница авторитетного бизнесмена увидела в моменте, как он начал заваливаться вперед. Затем сама почувствовала боль в руке, чуть выше локтя. Пуля, убившая Кадина, прошла навылет и ранила ее. В шоковом состоянии женщина выбежала из ресторана, поймала попутную машину и попросила отвезти ее в больницу. В ресторане в это время продолжала звучать музыка, посетители даже не поняли, что стали свидетелями убийства.
Стрелок попытался скрыться на территории школы № 19: перемахнул через ограду, отстреливался. В 300 метрах от «Фасоли» возле магазина «Охота и рыбалка» на улице Советской охранники Кадина ранили киллера, пули попали в спину, в район поясницы и ягодиц. Раненый привалился к столбу и выстрелил себе в висок, видимо, осознав, что скрыться уже не удастся.
На место трагедии сразу же прибыла следственно-оперативная группа, в которую — учитывая резонанс — вошли не только сотрудники угрозыска и СКР, но и ФСБ. Оперативники работали всю ночь: опрашивали немногочисленных свидетелей, собирали доказательства. Были изъяты и отправлены на экспертизу два пистолета — охранника и стрелка, 6 стреляных гильз и одна пуля калибра 9 миллиметров. Нападавший был вооружен газовым пистолетом «ИЖ», переделанным под стрельбу боевыми патронами.
СКР возбудил уголовные дела по ст. 105 (убийство) и ст. 222 (незаконное хранение и ношение оружия) УК РФ.
Личность киллера удалось установить уже на следующий день. Следствие не стало разглашать фамилию, объясняя это тем, что это может спугнуть заказчика. Стало известно лишь, что погибшему около 30 лет и он родом из Саратовской области. Позже в прессе появилось имя — Андрей.
Вакуум официальной информации быстро заполнили слухи и домыслы. Говорили, что на самом деле убит не Кадин, а его двойник-телохранитель, поразительно похожий на бизнесмена, что целью была его спутница, что стрелял психически нездоровый человек.
По одной из версий, в устранении Кадина могли сойтись интересы нескольких групп. «Как только будет идентифицирован исполнитель, следствие должно быстро определить его связи и заказчика. Потому что киллеры не свободные радикалы, как правило, они привязаны к каким-то группам»,— отмечал тогда волгоградский адвокат Руслан Гусев.
Обсуждались и версии кровной мести чеченцев из-за инцидента у клуба Mojo, амбиции по захвату города столичными или ростовскими авторитетами, а также мести бывшего кадинского соратника некоего Анатолия Рогова.
В апреле 2010 года в элитном клубе Mojo отдыхали спортсмены в компании авторитетного бизнесмена и его сподвижников, с ними была олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Чеченец Рустам Эльмурзаев, принадлежавший к одному из известных тейпов, узнал спортсменку и помахал ей рукой. Один из спортсменов ответил ему неприличным жестом. Выяснять отношения все вышли на улицу — Эльмурзаев был забит до смерти, представители тейпа объявили о кровной мести.
Кадин усилил охрану. Помирить его с чеченцами, как сообщали источники «Ъ» в силовых структурах, пытались на самом высоком уровне — в переговорах участвовали высокопоставленные чиновники региональных правоохранительных органов и депутаты облдумы. «И, хотя вопрос был вроде бы решен положительно, о господине Кадине все равно говорили, что он теперь приговоренный»,— писал “Ъ”.
«Сильных партнеров по разным причинам у Владимира Кадина в последнее время не осталось. Поэтому не исключено, что его убийство связано с переделом сфер влияния»,— сказал тогда собеседник “Ъ” в УФСБ, комментируя версию о том, что преступление могли организовать столичные или ростовские авторитеты, пожелавшие забрать Волгоград себе.
Самой перспективной стала версия о причастности к убийству Кадина его бывшего сподвижника Анатолия Рогова. Как считалось в определенных кругах, их пути разошлись после того, как Кадин не поддержал идею Рогова превратить Волгоград в наркостолицу Поволжья. На самого Рогова было совершено три покушения — все безрезультатно, имел ли к этому отношение его бывший компаньон достоверно неизвестно. В 2003 году при обыске в квартире Рогова правоохранители нашли оружие и героин, за что он получил 9 лет колонии. Освободившись по условно-досрочному 13 января 2011 года, он, как полагали собеседники «Ъ», мог попытаться вернуть себе в городе прежние позиции. Опознание личности стрелка позволяло связать его с Роговым, но официально обвинение ему так и не предъявили.
За свою жизнь Кадин пережил, по разным данным, от четырех до семи покушений. Его гибель вызвала в Волгограде волну слухов и опасений. Явного преемника в окружении Кадина после его смерти не осталось, и эксперты всерьез прогнозировали передел сфер влияния с кровопролитием. «Передела сфер влияния будут добиваться другие сильные группировки. Так что в ближайшее время город может превратиться в маленький Чикаго»,— писала «Комсомольская правда в Волгограде» 19 августа 2011 года. 20 августа “Ъ” цитировал бывшего сотрудника ФСБ, сопредседателя волгоградской «Деловой России» Леонида Семергея: «Место Кадина займет человек «не из Волгограда», а новая власть будет более жесткой и с более высокими «расценками».
Владимира Кадина хоронили 21 августа. Его отпевали в храме Иоанна Предтечи на центральной набережной — с вечера 20 августа до 11:00 следующего дня. Затем траурная процессия двинулась от храма по улице Краснознаменской до Советской и направилась на новое Ворошиловское кладбище. На обочинах вдоль дороги по ходу процессии скопились сотни машин — с московскими, чеченскими, дагестанскими номерами и номерами других регионов. По оценкам правоохранителей, обеспечивавших порядок, проститься с Кадиным пришли более тысячи человек. Родственники разместились в двух просторных шатрах, друзья и соратники стояли полукругом и слушали надгробные речи.
«Могила Кадина утопает в цветах и венках»,— писала «КП в Волгограде» 24 августа 2011 года. Могилу было видно издалека: охапки кроваво-красных роз укрывали ее.
На некоторых траурных лентах, развевавшихся на ветру, можно было прочитать короткое: «От братвы».
Заказчик убийства так и не был назван, дело даже не дошло до суда. Волгоград в «маленький Чикаго» не превратился — передел сфер влияния прошел тихо. А именем убитого авторитетного бизнесмена назвали спортивные турниры — с 2015 года в Волгограде проводятся соревнования по боксу, посвященные памяти вице-президента областной федерации бокса Владимира Кадина.