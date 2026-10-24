Пуля ночного губернатора

Самой перспективной стала версия о причастности к убийству Кадина его бывшего сподвижника Анатолия Рогова. Как считалось в определенных кругах, их пути разошлись после того, как Кадин не поддержал идею Рогова превратить Волгоград в наркостолицу Поволжья. На самого Рогова было совершено три покушения — все безрезультатно, имел ли к этому отношение его бывший компаньон достоверно неизвестно. В 2003 году при обыске в квартире Рогова правоохранители нашли оружие и героин, за что он получил 9 лет колонии. Освободившись по условно-досрочному 13 января 2011 года, он, как полагали собеседники «Ъ», мог попытаться вернуть себе в городе прежние позиции. Опознание личности стрелка позволяло связать его с Роговым, но официально обвинение ему так и не предъявили.