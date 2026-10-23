Здание-памятник бывшей школы на Суворова, 60 в Пензе готовят к торгам
Памятник архитектуры «Дом жилой, XIX в.» на перекрестке улиц Суворова и Московской в Пензе (бывшие школа и педучилище) готовят к торгам. Соответствующая информация появилась на портале ДОМ.РФ.
Площадь комплекса составляет 1,7 тыс. кв. м, а участка под ним — 0,15 га. Объект планируют реализовать в четвертом квартале 2026 года. Начальная цена аукциона пока не установлена.
В июне 2023 министерство по охране памятников и культуры региона сообщало о планах отреставрировать здание на ул. Суворова, 60. Проект предусматривал восстановление внешнего вида дома, сохранение его уникальных историко-культурных элементов и адаптацию под современные нужды. Однако к июлю 2024 года объект культурного наследия так и не был отреставрирован. ИА «ПензаИнформ» в министерстве пояснили, что на тот момент научно-проектная документация уже была согласована, а к восстановительным работам планировали приступить до 1 сентября 2024 года.
В марте 2025 года сотрудники ведомства обследовали памятник и подготовили акт технического состояния. На основе этого документа должны были определить перечень реставрационных работ и сроки исполнения. Впоследствии о планах по восстановлению памятника министерство не информировало.