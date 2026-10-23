Крым Урбан Форум — 2026: главные вопросы развития девелопмента Юга России

Генеральный партнер «Крым Урбан Премии» группа компаний «Эндемос» — один из ключевых драйверов девелопмента в Республике Крым. Соучредитель ГК «Эндемос» предложил взглянуть на ситуацию шире, отделив временные колебания рынка от долгосрочного потенциала региона. «Я бы разделял текущую рыночную ситуацию и привлекательность Крыма как региона. Рынок может проходить через период адаптации, но сами факторы интереса к полуострову никуда не исчезли — климат, море, туризм, инфраструктурное развитие и ограниченное предложение качественных объектов по-прежнему формируют устойчивый спрос» — отметил Власенко Тимур Георгиевич, заслуженный строитель Республики Крым, Советник Главы Республики Крым.