Крым Урбан Форум — 2026: главные вопросы развития девелопмента Юга России
Лучшее проектное бюро — архитектурно-проектное бюро «Основа».
Лучшее архитектурное бюро — архитектурная мастерская «Бюро 82».
Лучший проект интерьеров общественных зон — жилой квартал «Омега».
Лучший проект ландшафтного благоустройства — коттеджный посёлок «Лучи».
Лучший проект спа-комплекса — комплекс апартаментов «Оздоровительный центр Модерн Атлас Апарт-Отель и СПА 4*».
Лучшее IT-решение — «Тивер Групп».
Лучшая управляющая компания в ЖК — «Перспектива Сервис».
Лучший отельный оператор — «Апарт-отель „Атлас“».
Лучшее агентство недвижимости — агентство недвижимости «Морозов».
Самый инвестиционно привлекательный проект — жилой комплекс «Шато Гурзуф».
Лучший проект рекреационного девелопмента — премиальный комплекс апартаментов «Прибрежный квартал „Прайм“».
Лучший коттеджный посёлок — «Лучи».
Комплекс апартаментов с лучшим благоустройством и инфраструктурой — апарт-комплекс «Крымская Резиденция».
Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса — «Море Ялта».
Лучший комплекс апартаментов премиум-класса — «BERIY PALACE» («Берий Палас»).
Лучший жилой комплекс комфорт-класса — микрорайон «Жигулина Роща».
Лучший жилой комплекс бизнес-класса — жилой квартал «Ялтинская Резиденция».
Лучший жилой комплекс премиум-класса — премиальный квартал «Стахеев».
Жилой комплекс с лучшим благоустройством и инфраструктурой — жилой комплекс «Жигулина Роща», премиум-квартал «Олимпия».
«Лидеры рынка продаж — 2026» — СЗ «Просторы Крыма».
«Надёжный генподрядчик» — «Техностар».
«Лучшая fee-девелоперская компания» — «Мост Девелопмент».
«Инвестиционный выбор высшей пробы» — комплекс апартаментов «Море Юва».
«За вклад в развитие строительной отрасли Республики Крым» — Валерий Владимирович Коваленко и Тимур Георгиевич Власенко.
«Эстетика жизни у моря» — ЖК «Эфириум», «Гринвуд», за воплощение философии комфортной жизни в гармонии с морем.
«Курорт будущего» — «Золотые пески России», за создание нового стандарта круглогодичного курортного отдыха и формирование современной туристической инфраструктуры Крыма.
https://cuf.expocrimea.comРеклама. 16+