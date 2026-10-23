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Кубань-ЧерноморьеНовости компаний

Крым Урбан Форум — 2026: главные вопросы развития девелопмента Юга России

В Крыму завершился «Крым Урбан Форум» — профессиональная площадка, объединившая представителей девелоперского сообщества, архитекторов, экспертов и участников рынка недвижимости. Мероприятие охватило строительную, мебельную выставки, ярмарку недвижимости и выставку безопасности.

Предоставлено ООО «ЭКСПОКРЫМ»

Центральным деловым событием форума стал Форум застройщиков Юга России, посвящённый ключевым вопросам развития строительной отрасли в условиях экономической неопределённости, трансформации финансовых инструментов и изменения потребительского спроса.
16 октября в Ялтинском театре имени А. П. Чехова состоялась торжественная церемония вручения «Крым Урбан Премии». Престижная награда ежегодно отмечает лучшие проекты в сфере строительства, агентства недвижимости и интерьерные бюро, чей вклад в развитие архитектуры и инфраструктуры Крыма признан профессиональным сообществом.
«Крым Урбан Премии» стала не просто подведением итогов года, но и площадкой для стратегического диалога о будущем полуострова.
Генеральный партнер «Крым Урбан Премии» группа компаний «Эндемос» — один из ключевых драйверов девелопмента в Республике Крым. Соучредитель ГК «Эндемос» предложил взглянуть на ситуацию шире, отделив временные колебания рынка от долгосрочного потенциала региона. «Я бы разделял текущую рыночную ситуацию и привлекательность Крыма как региона. Рынок может проходить через период адаптации, но сами факторы интереса к полуострову никуда не исчезли — климат, море, туризм, инфраструктурное развитие и ограниченное предложение качественных объектов по-прежнему формируют устойчивый спрос» — отметил Власенко Тимур Георгиевич, заслуженный строитель Республики Крым, Советник Главы Республики Крым.
Представленные на Премию проекты оценивали руководители отраслевых компаний, ведущие специалисты в области недвижимости, независимые эксперты и представители органов власти.

Предоставлено ООО «ЭКСПОКРЫМ»

Лауреаты премии:

  • Лучшее проектное бюро — архитектурно-проектное бюро «Основа».

  • Лучшее архитектурное бюро — архитектурная мастерская «Бюро 82».

  • Лучший проект интерьеров общественных зон — жилой квартал «Омега».

  • Лучший проект ландшафтного благоустройства — коттеджный посёлок «Лучи».

  • Лучший проект спа-комплекса — комплекс апартаментов «Оздоровительный центр Модерн Атлас Апарт-Отель и СПА 4*».

  • Лучшее IT-решение — «Тивер Групп».

  • Лучшая управляющая компания в ЖК — «Перспектива Сервис».

  • Лучший отельный оператор — «Апарт-отель „Атлас“».

  • Лучшее агентство недвижимости — агентство недвижимости «Морозов».

  • Самый инвестиционно привлекательный проект — жилой комплекс «Шато Гурзуф».

  • Лучший проект рекреационного девелопмента — премиальный комплекс апартаментов «Прибрежный квартал „Прайм“».

  • Лучший коттеджный посёлок — «Лучи».

  • Комплекс апартаментов с лучшим благоустройством и инфраструктурой — апарт-комплекс «Крымская Резиденция».

  • Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса — «Море Ялта».

  • Лучший комплекс апартаментов премиум-класса — «BERIY PALACE» («Берий Палас»).

  • Лучший жилой комплекс комфорт-класса — микрорайон «Жигулина Роща».

  • Лучший жилой комплекс бизнес-класса — жилой квартал «Ялтинская Резиденция».

  • Лучший жилой комплекс премиум-класса — премиальный квартал «Стахеев».

  • Жилой комплекс с лучшим благоустройством и инфраструктурой — жилой комплекс «Жигулина Роща», премиум-квартал «Олимпия».

Предоставлено ООО «ЭКСПОКРЫМ»

Лауреаты специальных номинаций:

  • «Лидеры рынка продаж — 2026» — СЗ «Просторы Крыма».

  • «Надёжный генподрядчик» — «Техностар».

  • «Лучшая fee-девелоперская компания» — «Мост Девелопмент».

  • «Инвестиционный выбор высшей пробы» — комплекс апартаментов «Море Юва».

  • «За вклад в развитие строительной отрасли Республики Крым» — Валерий Владимирович Коваленко и Тимур Георгиевич Власенко.

  • «Эстетика жизни у моря» — ЖК «Эфириум», «Гринвуд», за воплощение философии комфортной жизни в гармонии с морем.

  • «Курорт будущего» — «Золотые пески России», за создание нового стандарта круглогодичного курортного отдыха и формирование современной туристической инфраструктуры Крыма.

Организаторами мероприятия выступили ООО «ЭКСПОКРЫМ» (г. Симферополь) и АНО «Национальное агентство развития территорий» (г. Москва).
«Крым Урбан Форум» и «Крым Урбан Премии» подтвердили значимость профессионального диалога между застройщиками, финансовым сектором, экспертным сообществом и представителями органов власти.
Официальный сайт: https://cuf.expocrimea.com/cua
ООО «ЭКСПОКРЫМ»
https://cuf.expocrimea.comРеклама. 16+