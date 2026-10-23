Челябинский «Трактор» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на домашнем льду встречался с казанским «Ак Барсом».
Первый период прошел без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки свою шестую шайбу в текущем сезоне забросил форвард «Трактора» Нейтан Легаре. Затем преимущество хозяев льда дальним броском удвоил защитник Иван Выдренков.
В середине третьего периода «Ак Барс» отыграл одну шайбу — точный бросок удался Равилю Якупову. За полторы минуты до конца основного времени матча казанцы сняли вратаря, заменив его шестым полевым игроком. Однако результата это не принесло. Более того, Нейтан Легаре отправил в опустевшие ворота шайбу, оформив себе голевой дубль, а «Трактору» — победу со счетом 3:1.