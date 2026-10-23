Челябинский «Трактор» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

В середине третьего периода «Ак Барс» отыграл одну шайбу — точный бросок удался Равилю Якупову. За полторы минуты до конца основного времени матча казанцы сняли вратаря, заменив его шестым полевым игроком. Однако результата это не принесло. Более того, Нейтан Легаре отправил в опустевшие ворота шайбу, оформив себе голевой дубль, а «Трактору» — победу со счетом 3:1.