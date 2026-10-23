В РПЦ пояснили причину запрета священникам выступать публично от лица церкви
религия
В Московском патриархате пояснили “Ъ” с чем связан запрет священнослужителям выступать в медиапространстве от лица церкви. Речь идет о принятом 22 октября решении Священного синода РПЦ дополнить текст ставленнической присяги словами: «Не выступать публично от лица Церкви без благословения священноначалия, не допускать при выступлениях в СМИ и при использовании интернет-пространства (в том числе социальных сетей и иных социальных медиа) высказываний, дискредитирующих Православную Церковь или искажающих ее учение, не использовать интернет-пространство для личной выгоды». Документ вчера активно обсуждали в соцсетях.
«Изменения отвечают вызову сегодняшнего дня, потому что многие священнослужители имеют большую аудиторию в социальных медиа, активно взаимодействуют с ней, ведут проповедническую, миссионерскую деятельность, что является заметным вкладом в христианское присутствие в социальных медиа,— рассказал “Ъ” заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.— Вместе с тем подобные возможности являются также и определенным вызовом, фактором риска, если священник начинает допускать какого-то рода безответственные высказывания, которые подчас недобросовестные журналисты могут атрибутировать к церкви в целом».
Введенная норма, по словам господина Кипшидзе, является «призывом к ответственности, которая, как мне кажется, для большинства священнослужителей, ведущих работу в социальных медиа, и так очевидна». «Но тем не менее для тех, кто, возможно, не вполне понимает этого, является хорошим напоминанием об этой ответственности»,— заключил он.
Газета «Коммерсантъ» №198от 24.10.2026, стр. 2