В РПЦ пояснили причину запрета священникам выступать публично от лица церкви

В Московском патриархате пояснили “Ъ” с чем связан запрет священнослужителям выступать в медиапространстве от лица церкви. Речь идет о принятом 22 октября решении Священного синода РПЦ дополнить текст ставленнической присяги словами: «Не выступать публично от лица Церкви без благословения священноначалия, не допускать при выступлениях в СМИ и при использовании интернет-пространства (в том числе социальных сетей и иных социальных медиа) высказываний, дискредитирующих Православную Церковь или искажающих ее учение, не использовать интернет-пространство для личной выгоды». Документ вчера активно обсуждали в соцсетях.