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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Прикамье

Троих прикамских военнослужащих освободили из украинского плена

В рамках сегодняшнего обмена из украинского плена освобождены трое контрактников из Перми: из Индустриального, Кировского и Мотовилихинского районов. Как сообщил в своих соцсетях краевой омбудсмен Игорь Сапко, сейчас они находятся в Беларуси, с ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. После медицинской и психологической помощи их отправят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.
Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел сегодня. В Россию вернулись 270 военнослужащих.