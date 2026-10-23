Троих прикамских военнослужащих освободили из украинского плена

В рамках сегодняшнего обмена из украинского плена освобождены трое контрактников из Перми: из Индустриального, Кировского и Мотовилихинского районов. Как сообщил в своих соцсетях краевой омбудсмен Игорь Сапко, сейчас они находятся в Беларуси, с ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. После медицинской и психологической помощи их отправят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.