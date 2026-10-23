На Кубани пригородными поездами за девять месяцев воспользовались 15,8 млн человек

В соседней Ростовской области поездами воспользовались 7,5 млн человек, в Ставропольском крае — 4,9 млн, в Дагестане — 2,1 млн. Еще 111,5 тыс. человек в Адыгее, 88 тыс. — в Северной Осетии — Алании, 33 тыс. — в Карачаево-Черкесии и 19 тыс. — в Кабардино-Балкарии.