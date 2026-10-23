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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани пригородными поездами за девять месяцев воспользовались 15,8 млн человек

В Краснодарском крае с января по сентябрь 2026 года пригородными поездами воспользовались 15,8 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Василий Шитов / Коммерсантъ

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На кубанский регион пришлось 52% от общего числа пассажиров, перевезенных в границах Северо-Кавказской железной дороги. Всего за девять месяцев на пригородных направлениях перевезли 30,5 млн человек.
В соседней Ростовской области поездами воспользовались 7,5 млн человек, в Ставропольском крае — 4,9 млн, в Дагестане — 2,1 млн. Еще 111,5 тыс. человек в Адыгее, 88 тыс. — в Северной Осетии — Алании, 33 тыс. — в Карачаево-Черкесии и 19 тыс. — в Кабардино-Балкарии.
Константин Соловьев