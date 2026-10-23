Ялта вошла в тройку самых дорогих курортных рынков недвижимости России
Пять из десяти самых дорогих курортных направлений России по средней стоимости квадратного метра строящейся недвижимости расположены в Крыму. Ялта заняла третье место в общероссийском рейтинге со средней ценой 444 тыс. руб. за кв. м. Лидером стал Сочи, где показатель достиг 778,3 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании Macon и ГК «Таврида Девелопмент», подготовленном на основе сравнения 20 курортных направлений страны.
Второе место занял Туапсинский район Краснодарского края, где средняя стоимость квадратного метра строящегося жилья составляет 519,8 тыс. руб. После Ялты в первую десятку вошли еще четыре крымских направления: Алушта со средней ценой 396,1 тыс. руб. за кв. м, Саки — 317,2 тыс. руб., Евпатория — 308,8 тыс. руб. и Севастополь — 269,8 тыс. руб.
Еще три крымских города представлены во второй половине рейтинга. В Судаке квадратный метр строящейся недвижимости стоит в среднем 252,4 тыс. руб., в Феодосии — 238,4 тыс. руб., в Симферополе — 169,3 тыс. руб. Таким образом, разница между самой дорогой крымской локацией, Ялтой, и Симферополем превышает 2,6 раза.
Помимо курортов Крыма и Краснодарского края, в исследовании представлены направления Калининградской области и Дальнего Востока. В Калининградской области средняя стоимость квадратного метра в Янтарном составляет 335,4 тыс. руб., в Светлогорске — 310,5 тыс. руб., в Зеленоградске — 262 тыс. руб. В Краснодарском крае, помимо Сочи и Туапсинского района, в рейтинг вошли Анапа с показателем 309 тыс. руб. за кв. м, Новороссийск — 216,3 тыс. руб. и Ейск — 115 тыс. руб.
При этом высокая стоимость недвижимости не обязательно означает сохранение прежних темпов роста рынка. По оценке авторов исследования, в Сочи на фоне дорогого предложения снижение числа сделок может указывать на охлаждение спроса и признаки перегрева отдельных сегментов.
«Мы рассматриваем Крым как один из перспективных регионов развития курортной недвижимости. Сочи уже прошел этап наиболее активного инвестиционного бума. В Крыму же потенциал развития во многом связан с формированием новых курортных пространств, особенно на Южном берегу Крыма»,— отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ГК «Таврида Девелопмент» Елена Кабешева.
По ее словам, ценность курортного объекта в долгосрочной перспективе определяется не только его текущей стоимостью, но и тем, насколько девелопер использует преимущества конкретной локации и сохраняет их в готовом проекте. Среди особенностей Южного берега Крыма она выделила горный рельеф, близость моря, микроклимат, растительность и исторические достопримечательности.