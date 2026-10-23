Ялта вошла в тройку самых дорогих курортных рынков недвижимости России

Пять из десяти самых дорогих курортных направлений России по средней стоимости квадратного метра строящейся недвижимости расположены в Крыму. Ялта заняла третье место в общероссийском рейтинге со средней ценой 444 тыс. руб. за кв. м. Лидером стал Сочи, где показатель достиг 778,3 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании Macon и ГК «Таврида Девелопмент», подготовленном на основе сравнения 20 курортных направлений страны.