На Урале пресекли деятельность четырех псевдорелигиозных организаций
С конца 2025 года в Свердловской области пресекли деятельность четырех псевдорелигиозных организаций, распространявших идеи радикального ислама, сообщил «Ъ-Урал» источник в правоохранительных органах.
По данным источника, организаторы подпольных ячеек регулярно проводили собрания, в которых в общей сложности участвовали около сотни прихожан. Во время встреч распространялись материалы и велась пропаганда, содержащая признаки радикальной религиозной идеологии. Одна из таких комнат для проведения псевдорелигиозных обрядов располагалась на овощебазе №4.
Все лидеры объединений были привлечены к административной ответственности по статье о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ). Им назначили штрафы в размере до 40 тыс. руб. Двое руководителей организаций оказались иностранными гражданами — их выдворили из России и запретили въезд сроком на 50 лет.