На Урале пресекли деятельность четырех псевдорелигиозных организаций

Все лидеры объединений были привлечены к административной ответственности по статье о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ). Им назначили штрафы в размере до 40 тыс. руб. Двое руководителей организаций оказались иностранными гражданами — их выдворили из России и запретили въезд сроком на 50 лет.