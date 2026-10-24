Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 26 октября

Австралийский доллар56,4250
Английский фунт107,6231
Белорусский рубль27,3381
Гонконгский доллар*10,2668
Дирхам ОАЭ21,9300
Доллар США80,5381
Евро90,2429
Индийская рупия**84,8277
Казахстанский тенге**17,9797
Канадский доллар57,4411
Китайский юань12,0557
СДР109,2081
Сингапурский доллар63,0435
Турецкая лира*16,2429
Украинская гривна*17,8173
Шведская крона*81,2122
Швейцарский франк97,8473
Японская иена**51,4785

*За 10. **За 100.