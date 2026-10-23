Официальные курсы валют ЦБ на 24–25 октября
|Австралийский доллар
|56,4250
|Английский фунт
|107,6231
|Белорусский рубль
|27,3381
|Гонконгский доллар*
|10,2668
|Дирхам ОАЭ
|21,9300
|Доллар США
|80,5381
|Евро
|90,2429
|Индийская рупия**
|84,8277
|Казахстанский тенге**
|17,9797
|Канадский доллар
|57,4411
|Китайский юань
|12,0557
|СДР
|109,2081
|Сингапурский доллар
|63,0435
|Турецкая лира*
|16,2429
|Украинская гривна*
|17,8173
|Шведская крона*
|81,2122
|Швейцарский франк
|97,8473
|Японская иена**
|51,4785
*За 10. **За 100.