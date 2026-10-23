Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета», 2026 год

|1
|Harvard University
|США
|2
|Massachusetts Institute of Technology
|США
|3
|University of Oxford
|Великобритания
|4
|University of Cambridge
|Великобритания
|5
|Stanford University
|США
|6
|University College London
|Великобритания
|7
|ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich
|Швейцария
|8
|Imperial College London
|Великобритания
|9
|University of Tokyo
|Япония
|10
|Columbia University
|США
|11
|University of Edinburgh
|Великобритания
|12
|Johns Hopkins University
|США
|13
|Duke University
|США
|14
|New York University
|США
|15
|Yale University
|США
|16
|University of Chicago
|США
|17
|Lomonosov Moscow State University
|Россия
|18
|cole polytechnique fdrale de Lausanne (EPFL)
|Швейцария
|19
|University of Pennsylvania
|США
|20
|University of Michigan
|США