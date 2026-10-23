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Выпуск газеты №198

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Коммерсантъ. Наука

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета», 2026 год

МестоНазвание университетаСтрана
1Harvard UniversityСША
2Massachusetts Institute of TechnologyСША
3University of OxfordВеликобритания
4University of CambridgeВеликобритания
5Stanford UniversityСША
6University College LondonВеликобритания
7ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology ZurichШвейцария
8Imperial College LondonВеликобритания
9University of TokyoЯпония
10Columbia UniversityСША
11University of EdinburghВеликобритания
12Johns Hopkins UniversityСША
13Duke UniversityСША
14New York UniversityСША
15Yale UniversityСША
16University of ChicagoСША
17Lomonosov Moscow State UniversityРоссия
18cole polytechnique fdrale de Lausanne (EPFL)Швейцария
19University of PennsylvaniaСША
20University of MichiganСША