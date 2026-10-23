Сети водоснабжения в Александровке в Саратове реконструируют за 30 млн рублей

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы: разработать котлованы и траншеи под инженерные сети, устроить бетонную подготовку и железобетонные фундаментные плиты. Также в перечень входят вертикальная и горизонтальная обмазочная гидроизоляция сооружений, благоустройство, очистка территории и вывоз строительного мусора на полигон ТБО.