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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Урал

Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Свердловской области

В Камышловском районе (Свердловская область) на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали. После столкновения оба грузовика загорелись, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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Игорь Елисеев / Коммерсантъ

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Госавтоинспекция Свердловской области

Авария произошла 23 октября на 120-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. «Проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют поток, в связи с чем на данном участке трассы затруднено движение»,— сообщили в ведомстве.
По факту ДТП назначена проверка.
Полина Бабинцева