Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Свердловской области

В Камышловском районе (Свердловская область) на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали. После столкновения оба грузовика загорелись, сообщили в региональной Госавтоинспекции.