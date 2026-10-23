Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Свердловской области
В Камышловском районе (Свердловская область) на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали. После столкновения оба грузовика загорелись, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 23 октября на 120-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. «Проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют поток, в связи с чем на данном участке трассы затруднено движение»,— сообщили в ведомстве.
По факту ДТП назначена проверка.