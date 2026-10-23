Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Коммерсантъ. Наука

Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», 2026 год

Место среди вузов РФУниверситетМесто в глобальном рейтинге
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова17
2Санкт-Петербургский государственный университет48
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)63
4Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»143
5Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»184
6Новосибирский национальный исследовательский государственный университет233
7Национальный исследовательский Томский государственный университет284
8Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы286
9Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)287
10–11МГИМО МИД России301–350
10–11Университет МИСИС301–350
12Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ351–400
13–14Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России401–450
13–14Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России401–450
15–17Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого451–500
15–17Университет ИТМО451–500
15–17Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина451–500
18–19Казанский (Приволжский) федеральный университет501–550
18–19Национальный исследовательский Томский политехнический университет501–550
20Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России551–600