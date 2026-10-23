Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», 2026 год

|1
|Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
|17
|2
|Санкт-Петербургский государственный университет
|48
|3
|Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
|63
|4
|Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|143
|5
|Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
|184
|6
|Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|233
|7
|Национальный исследовательский Томский государственный университет
|284
|8
|Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
|286
|9
|Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
|287
|10–11
|МГИМО МИД России
|301–350
|10–11
|Университет МИСИС
|301–350
|12
|Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
|351–400
|13–14
|Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
|401–450
|13–14
|Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России
|401–450
|15–17
|Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
|451–500
|15–17
|Университет ИТМО
|451–500
|15–17
|Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|451–500
|18–19
|Казанский (Приволжский) федеральный университет
|501–550
|18–19
|Национальный исследовательский Томский политехнический университет
|501–550
|20
|Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России
|551–600