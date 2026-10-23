«РуссНефть» выплатила 2,5 млн руб. за ущерб сельхозугодьям под Саратовом
Компания загрязнила почву в Новобурасском районе
ПАО НК «РуссНефть» выплатило администрации Новобурасского района 2,5 млн руб. экологического ущерба. Компания причинила ущерб почве на сельхозугодьях муниципалитета, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.
В декабре прошлого года специалисты надзора зафиксировали нарушение земельного законодательства. Проверка выявила загрязнение земельного участка нефтепродуктами при разведке и добыче полезных ископаемых. Это подтвердили и лабораторные исследования почвы в региональном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Россельхознадзор направил претензию в адрес «РуссНефти» для добровольного возмещения ущерба. Деньги поступили в бюджет Новобурасского района в октябре этого года.
ПАО НК «РуссНефть» — нефтедобывающая компания, зарегистрированная в Москве. Президентом с 2016 года является Евгений Толочек. Выручка за 2025 год составила 222 млрд руб., чистая прибыль — 7,8 млрд руб. Компания имеет пять филиалов, в том числе в Саратове (юридический адрес — г. Саратов, пр-д 1-й Соколовогорский, зд. 11, стр. 1).