«РуссНефть» выплатила 2,5 млн руб. за ущерб сельхозугодьям под Саратовом

ПАО НК «РуссНефть» — нефтедобывающая компания, зарегистрированная в Москве. Президентом с 2016 года является Евгений Толочек. Выручка за 2025 год составила 222 млрд руб., чистая прибыль — 7,8 млрд руб. Компания имеет пять филиалов, в том числе в Саратове (юридический адрес — г. Саратов, пр-д 1-й Соколовогорский, зд. 11, стр. 1).