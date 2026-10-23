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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Чувашии ущерб от незаконной вырубки деревьев составил 2,2 млн рублей

В Чувашии во время октябрьских проверок выявили случай незаконной рубки деревьев. Общий ущерб предварительно оценили в 2,2 млн руб., сообщил пресс-центр правительства республики.
Свежие пни от пяти дубов и двух вязов обнаружили в Сорминском участковом лесничестве. По данным Минприроды Чувашии, размер вреда связан с тем, что были срублены здоровые деревья.
В том же лесничестве троих жителей Красноармейского района застали за рубкой девяти сухостойных дубов. Объем древесины составил 9 куб. м, ущерб оценили в 25,5 тыс. руб.
Материалы направили в правоохранительные органы.
Анна Кайдалова