«Непонятно, за счет чего будет идти упрощение»
Лингвист Ирина Климина — о переходе на базовый уровень изучения предметов в школе
Учащиеся старших классов со следующего учебного года при желании смогут отказаться от углубленного изучения предметов, но базовый уровень не должен восприниматься как «облегченный». Об этом в СМИ заявила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова, комментируя вступление с 1 сентября 2027 года в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Как считает лингвист, эксперт по обучению иностранному языку Ирина Климина, ответственность за формирование личного образовательного маршрута учащегося все более перемещается в зону ответственности его семьи.
«С одной стороны, при нынешнем объеме изучаемого материала по всем предметам у школьников остается мало времени на более углубленное изучение профильных предметов, которые необходимы им для сдачи экзаменов и поступления.
С другой, нам нужно понять, что включает в себя базовый уровень согласно новому ФГОС, и каким образом будет реализован проект узконаправленных групп и классов в масштабах всей страны не только в гимназиях и лицеях, которые уже имеют отработанную базу обучения профильных классов, но и в общеобразовательных школах.
Практика показывает, что наполнение современных учебников терминами, формулировками, достаточно объемными, трудными для понимания и запоминания материала, делает процесс обучения все более сложным. Но сейчас нам пока непонятно, за счет чего будет идти упрощение: за счет переработки материала или за счет уменьшение количества часов.
Очевидно стремление не перегружать школьника предметами, которые ему не будут нужны для поступления. Но у этого решения есть и оборотная сторона. Когда ребенок ближе к выпуску из школы все-таки определится с выбором профессии и поймет, что ему нужен углубленный материал по конкретному предмету, время уже будет упущено. Вузы же не снижают требования к поступлению. Ответственность за формирование личного образовательного маршрута учащегося все более перемещается в зону ответственности его семьи».