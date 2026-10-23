«Непонятно, за счет чего будет идти упрощение»

Очевидно стремление не перегружать школьника предметами, которые ему не будут нужны для поступления. Но у этого решения есть и оборотная сторона. Когда ребенок ближе к выпуску из школы все-таки определится с выбором профессии и поймет, что ему нужен углубленный материал по конкретному предмету, время уже будет упущено. Вузы же не снижают требования к поступлению. Ответственность за формирование личного образовательного маршрута учащегося все более перемещается в зону ответственности его семьи».