Цены в нижегородской промышленности за три квартала выросли на 1,8%

При этом цены в сфере добычи полезных ископаемых за девять месяцев выросли на 7,4%, в обрабатывающих отраслях — на 3,3%. Цены в производстве нефтепродуктов за девять месяцев увеличились на 36%, в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования — на 19,9%, в производстве прочих транспортных средств и оборудования — на 11,6%.