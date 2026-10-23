Цены в нижегородской промышленности за три квартала выросли на 1,8%
Индекс цен производителей промтоваров для внутреннего рынка в Нижегородской области за три квартала 2026 года составил 101,84%, сообщил Нижегородстат. По сравнению с августом индекс цен составил 101,2%.
При этом цены в сфере добычи полезных ископаемых за девять месяцев выросли на 7,4%, в обрабатывающих отраслях — на 3,3%. Цены в производстве нефтепродуктов за девять месяцев увеличились на 36%, в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования — на 19,9%, в производстве прочих транспортных средств и оборудования — на 11,6%.
Снижение цен на 8% наблюдалось в производстве бумаги, в металлургии — на 2%, в производстве готовых металлических изделий — на 5,3%, автотранспортных средств — на 0,2%.