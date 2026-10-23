В Геленджике до конца года высадят 677 деревьев в рамках проекта «Дерево нашей семьи»

До конца года в городе намерены высадить 100 платанов, 85 лип и 60 сосен, а также клены и каштаны. В озеленении будут использовать и более редкие для городских посадок виды: ливанские кедры, секвойи, оливы, гранаты, кипарисовики, фейхоа и церцисы. Дополнительно в общественных пространствах появятся сирень, жасмин, лаванда, спирея, олеандры и другие декоративные растения.