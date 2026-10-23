В Геленджике до конца года высадят 677 деревьев в рамках проекта «Дерево нашей семьи»
В Геленджике в рамках проекта «Дерево нашей семьи» до конца 2026 года планируют высадить 677 деревьев — вдвое больше, чем годом ранее. Озеленение проводят при участии жителей, молодежи и городского актива, сообщил глава города Алексей Богодистов.
Первые посадки прошли в пятницу и субботу. На улице Лазурной возле памятника морякам торпедных катеров высадили 20 дубов, на Геленджикском проспекте у жилого комплекса «Столичный квартал» — 12 сосен. На текущей неделе еще около 20 сосен посадили на улицах Объездной и Кирова, а также в районе пересечения улиц Красногвардейской и Крымской.
До конца года в городе намерены высадить 100 платанов, 85 лип и 60 сосен, а также клены и каштаны. В озеленении будут использовать и более редкие для городских посадок виды: ливанские кедры, секвойи, оливы, гранаты, кипарисовики, фейхоа и церцисы. Дополнительно в общественных пространствах появятся сирень, жасмин, лаванда, спирея, олеандры и другие декоративные растения.
Следующие посадки запланированы в районе парка «Молодежный» на улице Десантной, а также на улицах Панорамной, Зеленой и Родниковой. В дальнейшем работы намерены распространить на сельские округа.
За приживаемостью саженцев будет следить подрядная организация, которой поручены полив и уход за растениями.