В Татарстане 24 октября потеплеет до +15 градусов

Ночью 24 октября в Татарстане температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, в восточных и местами южных районах похолодает до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, сообщила пресс-служба Гидрометцентра Татарстана.