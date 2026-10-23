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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане 24 октября потеплеет до +15 градусов

Ночью 24 октября в Татарстане температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, в восточных и местами южных районах похолодает до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, сообщила пресс-служба Гидрометцентра Татарстана.
В Татарстане 24 октября потеплеет до +15 градусов

В Татарстане 24 октября потеплеет до +15 градусов

Владимир Антонов / Коммерсантъ

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В республике ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный и южный, 4–9 м/с.
В Казани ночью ожидается +3…+5 градусов, в низких местах — до 0…+2 градусов. Днем температура поднимется до +11…+13 градусов.
Анна Кайдалова