«Крематорий», Boulevard Depo, ярмарка «Атриум» и фильм «Жертвоприношение»
Куда сходить в Екатеринбурге и окрестностях с 24 по 30 октября
На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать группы «СЛОТ», «Крематорий» и Boulevard Depo. В музеях — побывать на выставке «Вещь не в себе: пески и ветры» и ярмарке современного искусства «Атриум». В театральных пространствах — посетить спектакли «Здесь может быть страшно, но все разрешится благополучно», «Вертинский» и «Старший сын». В кино — посмотреть фильмы «Жертвоприношение», «Отверженные» и «Над вечным покоем». А лекторы расскажут о том, какие секреты были у Зинаиды Гиппиус и других прекрасных дам Серебряного века и как боевые искусства проникли в советскую действительность. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
Во Дворце молодежи 24 октября состоится концерт группы «Крематорий», посвященный 65-летию Армена Григоряна. В праздничной программе прозвучат лучшие хиты за 40-летнюю историю коллектива и песни из нового альбома «Репортажи». Билеты — от 2,4 тыс. до 6 тыс. руб.
На концертной площадке «Свобода» 24 октября выступит Boulevard Depo в рамках «Тура а-ля карт». Артист исполнит лучшие треки за 15 лет карьеры, новый материал и представит необычное визуальное шоу. Билеты — от 2,8 тыс. до 7 тыс. руб.
В креативном кластере Л52 24 октября пройдет концерт «Хоровые сезоны». На сцене выступит хор Уральской государственной консерватории под руководством студентов-выпускников. В программе — произведения С. Танеева и А. Гречанинова. Билеты — от 500 руб.
В «Екатеринбург-Экспо» 24 и 25 октября пройдет танцевальный чемпионат Fame to Flame. В программе — баттлы, командные выступления, перформансы, мастер-классы от именитых хореографов и отбор лучших участников на московский профессиональный турнир Fame to Flame Pro. Вход для зрителей бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться.
На концертной площадке «Свобода» 29 октября пройдет концерт группы «СЛОТ» в рамках тура The Best X10 Tour. Фанатов ждет презентация нового альбома «X10» и главные хиты коллектива. Билеты — от 2,4 тыс. руб. до 3,8 тыс. руб.
Выставки и экскурсии
В Музее истории и археологии Урала проходит выставка арт-клуба старшего поколения «Вещь не в себе: пески и ветры». Центральная часть экспозиции — самиздатовские журналы «Вещные истории» с витражными обложками, текстильные гобелены, коллажи и ассамбляжи из предметов с утраченной функцией. Всего представлено порядка 40 разноформатных работ. Билеты — 200 руб.
В Ельцин-центре 24 и 25 октября пройдет вторая ярмарка современного искусства «Атриум». Проект в этом году расширил географию на всю страну: на выставке представлены более 50 независимых художников и 10 галерей от Владивостока до Краснодара. В центре внимания ярмарки — понятие «прием» и разнообразие практик современных российских авторов. Билеты — 600 руб.
В главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) 29 октября пройдет лекция «Казимир Малевич. Начало», посвященная картине «Косарь». Заведующая отделом искусства Ольга Горнунг расскажет о становлении художника и его раннем шедевре, где фигура крестьянина уподоблена геометрическим формам на красном фоне. Билеты — 500 руб.
В Ельцин-центре 30 октября состоится кураторская экскурсия по выставке «ВИЗ. Вода зовет город», созданной совместно с издательским домом «Коммерсантъ-Урал». Участники проследят историю Верх-Исетского завода и района от XVIII века до наших дней и познакомятся с архитектурой 2000-х годов в стиле капиталистического романтизма. Вход свободный, по регистрации.
Спектакли и перфомансы
В Екатеринбургском театре юного зрителя (ТЮЗ) 24 октября на малой сцене покажут водевиль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева. Постановка рассказывает о двух друзьях, которые в один день женятся и приводят своих избранниц в одну комнату. Там им предстоит оказаться в комической ситуации и разобраться с запутанными чувствами. Билеты — от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. руб.
В Музее андеграунда 24 октября екатеринбургская группа Magic Marginal представит музыкально-пластический спектакль «Здесь может быть страшно, но все разрешится благополучно». Это синтез пластики, слова и звука, вдохновленный работами художника Саши Браулова и электронной музыкой 1990–2000-х. В проекте соединяются альтернативный хип-хоп, трип-хоп, spoken word и leftfield. Стоимость билетов — 800 руб.
В Свердловском театре музкомедии 26 октября покажут премьерный музыкальный спектакль «Вертинский». Постановка в двух частях посвящена жизни и творчеству Александра Вертинского — от дореволюционного Киева до возвращения в Советский Союз. Спектакль идет в сопровождении джазового ансамбля Платона Газелериди. Билеты — от 600 руб. до 2,5 тыс. руб.
Во Дворце молодежи 26 октября Театр им. Маяковского представит спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Постановка режиссера Анатолия Шульева — это трагичная и одновременно смешная история о том, как герой, искавший ночлег, обретает настоящий дом и семью. В роли Сарафанова — народный артист России Игорь Костолевский. Билеты — от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб.
Во Дворце молодежи 30 октября театр Ленком Марка Захарова сыграет спектакль «Под одной крышей». Это история о трех поколениях женщин одной семьи, где накопившиеся бытовые претензии встречаются с общей надеждой, способной снова объединить бабушку, маму и внучку. Билеты — от 2 тыс. до 9 тыс. руб.
Кино
В кинозале Ельцин-центра 24 октября в рамках цикла «Обхохочешься» состоится показ трагикомедии Николая Досталя «Облако-рай». Сюжет фильма строится вокруг молодого парня Коли, который, чтобы развеять скуку провинциального городка, шутит, что уезжает на Дальний Восток. Соседи воспринимают это всерьез и начинают грандиозные проводы, которые уже невозможно остановить. Вход свободный, по регистрации.
В кинозале Ельцин-центра с 24 октября будут показывать последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение» на языке оригинала с русскими субтитрами. Сюжет картины разворачивается в уединенном доме на острове Готланд, где семья писателя Александра собирается на его день рождения. В этот момент по телевидению объявляют о начале ядерной войны. В отчаянии герой обращается к Богу, обещая принести в жертву все, что имеет, лишь бы мир не постигла катастрофа. Билеты — от 350 до 400 руб.
В рок-зале Музея андеграунда 25 октября состоится показ из цикла «Ретроспектива Гущи», посвященный Сергею Шангину. Зрители увидят ранние работы режиссера, узнают историю создания его первого фильма и получат уникальную возможность первыми посмотреть тизер нового полнометражного фильма «ДЕД». Билеты — 500 руб.
В кинозале Ельцин-центра 25 октября пройдет показ фильма Свердловской киностудии «Макаров». Картина рассказывает о поэте Александре Макарове, который покупает пистолет и становится его «придатком», не выдерживая проверки на прочность. После показа состоится обсуждение, посвященное Екатеринбургу начала 1990-х и образу города в кино. Вход свободный по регистрации.
В кинозале Ельцин-центра с 27 октября начнутся показы экранизации романа Виктора Гюго «Отверженные» на французском языке с русскими субтитрами. Инспектор Жавер преследует бывшего каторжника Жана Вальжана, который пытается начать новую жизнь и воспитывает дочь погибшей бродяжки. Билеты — от 350 до 400 руб.
В кинозале Ельцин-центра 28 октября пройдет специальный показ драмы Светланы Проскуриной «Над вечным покоем» с последующим обсуждением с режиссером. В центре сюжета — соцработница Рита, чья жизнь рушится, когда ее сын случайно становится виновником гибели человека. Пытаясь спасти ребенка, женщина прячет тело и начинает скрывать следы преступления. Билеты — 400 руб.
В кинозале Ельцин-центра 29 октября начнутся показы фильма-победителя Каннского кинофестиваля «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. Драма рассказывает о румынской семье, переехавшей в норвежскую деревню. Их идиллия рушится после того, как дочь приходит в школу с синяками. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты — от 350 до 400 руб.
Лекции
В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме 24 октября состоится лекция «Сплетни Серебряного века». Вместе с Натальей Фоминой, основателем книжного клуба «Почитатели», гости поговорят о Зинаиде Гиппиус и других дамах прекрасной эпохи и обсудят, как они жили и какие истории скрываются за известными именами. Вход свободный по регистрации.
В Музее Бориса Ельцина 25 октября состоится экскурсия «Восточные практики в СССР: в поисках смыслов». Участники поговорят о том, как йога, дзен-буддизм и боевые искусства проникли в позднесоветское общество в эпоху перестройки и стали способом поиска внутренней опоры. Вход — по билету в музей.
В образовательном центре Ельцин-центра 29 октября пройдет лекция Александра Филиппова «От социологии города к социологии пространства». Это первая встреча цикла «Город в теории. Памяти Елены Трубиной». Доктор социологических наук, профессор ВШЭ расскажет о том, как пространственные формы связаны с социальным взаимодействием, опираясь на идеи Георга Зиммеля и Роберта Парка. Вход свободный по регистрации.