Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Урал

«Крематорий», Boulevard Depo, ярмарка «Атриум» и фильм «Жертвоприношение»

Куда сходить в Екатеринбурге и окрестностях с 24 по 30 октября
На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать группы «СЛОТ», «Крематорий» и Boulevard Depo. В музеях — побывать на выставке «Вещь не в себе: пески и ветры» и ярмарке современного искусства «Атриум». В театральных пространствах — посетить спектакли «Здесь может быть страшно, но все разрешится благополучно», «Вертинский» и «Старший сын». В кино — посмотреть фильмы «Жертвоприношение», «Отверженные» и «Над вечным покоем». А лекторы расскажут о том, какие секреты были у Зинаиды Гиппиус и других прекрасных дам Серебряного века и как боевые искусства проникли в советскую действительность. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Группа "Крематорий"

Группа "Крематорий"

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Купить фото
Во Дворце молодежи 24 октября состоится концерт группы «Крематорий», посвященный 65-летию Армена Григоряна. В праздничной программе прозвучат лучшие хиты за 40-летнюю историю коллектива и песни из нового альбома «Репортажи». Билеты — от 2,4 тыс. до 6 тыс. руб.
На концертной площадке «Свобода» 24 октября выступит Boulevard Depo в рамках «Тура а-ля карт». Артист исполнит лучшие треки за 15 лет карьеры, новый материал и представит необычное визуальное шоу. Билеты — от 2,8 тыс. до 7 тыс. руб.
В креативном кластере Л52 24 октября пройдет концерт «Хоровые сезоны». На сцене выступит хор Уральской государственной консерватории под руководством студентов-выпускников. В программе — произведения С. Танеева и А. Гречанинова. Билеты — от 500 руб.
В «Екатеринбург-Экспо» 24 и 25 октября пройдет танцевальный чемпионат Fame to Flame. В программе — баттлы, командные выступления, перформансы, мастер-классы от именитых хореографов и отбор лучших участников на московский профессиональный турнир Fame to Flame Pro. Вход для зрителей бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться.
Солистка группы "Слот" Дария Ставрович

Солистка группы "Слот" Дария Ставрович

Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Купить фото
На концертной площадке «Свобода» 29 октября пройдет концерт группы «СЛОТ» в рамках тура The Best X10 Tour. Фанатов ждет презентация нового альбома «X10» и главные хиты коллектива. Билеты — от 2,4 тыс. руб. до 3,8 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В Музее истории и археологии Урала проходит выставка арт-клуба старшего поколения «Вещь не в себе: пески и ветры». Центральная часть экспозиции — самиздатовские журналы «Вещные истории» с витражными обложками, текстильные гобелены, коллажи и ассамбляжи из предметов с утраченной функцией. Всего представлено порядка 40 разноформатных работ. Билеты — 200 руб.
Ярмарка современного искусства "Атриум"

Ярмарка современного искусства "Атриум"

София Паникова, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 24 и 25 октября пройдет вторая ярмарка современного искусства «Атриум». Проект в этом году расширил географию на всю страну: на выставке представлены более 50 независимых художников и 10 галерей от Владивостока до Краснодара. В центре внимания ярмарки — понятие «прием» и разнообразие практик современных российских авторов. Билеты — 600 руб.
В главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) 29 октября пройдет лекция «Казимир Малевич. Начало», посвященная картине «Косарь». Заведующая отделом искусства Ольга Горнунг расскажет о становлении художника и его раннем шедевре, где фигура крестьянина уподоблена геометрическим формам на красном фоне. Билеты — 500 руб.
Выставка "ВИЗ. Вода зовет город" в Ельцин-центре

Выставка "ВИЗ. Вода зовет город" в Ельцин-центре

Михаил Филиппов / Коммерсантъ

В Ельцин-центре 30 октября состоится кураторская экскурсия по выставке «ВИЗ. Вода зовет город», созданной совместно с издательским домом «Коммерсантъ-Урал». Участники проследят историю Верх-Исетского завода и района от XVIII века до наших дней и познакомятся с архитектурой 2000-х годов в стиле капиталистического романтизма. Вход свободный, по регистрации.

Спектакли и перфомансы

В Екатеринбургском театре юного зрителя (ТЮЗ) 24 октября на малой сцене покажут водевиль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева. Постановка рассказывает о двух друзьях, которые в один день женятся и приводят своих избранниц в одну комнату. Там им предстоит оказаться в комической ситуации и разобраться с запутанными чувствами. Билеты — от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. руб.
В Музее андеграунда 24 октября екатеринбургская группа Magic Marginal представит музыкально-пластический спектакль «Здесь может быть страшно, но все разрешится благополучно». Это синтез пластики, слова и звука, вдохновленный работами художника Саши Браулова и электронной музыкой 1990–2000-х. В проекте соединяются альтернативный хип-хоп, трип-хоп, spoken word и leftfield. Стоимость билетов — 800 руб.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Свердловском театре музкомедии 26 октября покажут премьерный музыкальный спектакль «Вертинский». Постановка в двух частях посвящена жизни и творчеству Александра Вертинского — от дореволюционного Киева до возвращения в Советский Союз. Спектакль идет в сопровождении джазового ансамбля Платона Газелериди. Билеты — от 600 руб. до 2,5 тыс. руб.
Во Дворце молодежи 26 октября Театр им. Маяковского представит спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Постановка режиссера Анатолия Шульева — это трагичная и одновременно смешная история о том, как герой, искавший ночлег, обретает настоящий дом и семью. В роли Сарафанова — народный артист России Игорь Костолевский. Билеты — от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб.
Дворец молодежи в Екатеринбурге

Дворец молодежи в Екатеринбурге

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 30 октября театр Ленком Марка Захарова сыграет спектакль «Под одной крышей». Это история о трех поколениях женщин одной семьи, где накопившиеся бытовые претензии встречаются с общей надеждой, способной снова объединить бабушку, маму и внучку. Билеты — от 2 тыс. до 9 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 24 октября в рамках цикла «Обхохочешься» состоится показ трагикомедии Николая Досталя «Облако-рай». Сюжет фильма строится вокруг молодого парня Коли, который, чтобы развеять скуку провинциального городка, шутит, что уезжает на Дальний Восток. Соседи воспринимают это всерьез и начинают грандиозные проводы, которые уже невозможно остановить. Вход свободный, по регистрации.
В кинозале Ельцин-центра с 24 октября будут показывать последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение» на языке оригинала с русскими субтитрами. Сюжет картины разворачивается в уединенном доме на острове Готланд, где семья писателя Александра собирается на его день рождения. В этот момент по телевидению объявляют о начале ядерной войны. В отчаянии герой обращается к Богу, обещая принести в жертву все, что имеет, лишь бы мир не постигла катастрофа. Билеты — от 350 до 400 руб.
Первый фестиваль любительского кино «Гуща» в Музее андеграунда

Первый фестиваль любительского кино «Гуща» в Музее андеграунда

София Паникова

В рок-зале Музея андеграунда 25 октября состоится показ из цикла «Ретроспектива Гущи», посвященный Сергею Шангину. Зрители увидят ранние работы режиссера, узнают историю создания его первого фильма и получат уникальную возможность первыми посмотреть тизер нового полнометражного фильма «ДЕД». Билеты — 500 руб.
В кинозале Ельцин-центра 25 октября пройдет показ фильма Свердловской киностудии «Макаров». Картина рассказывает о поэте Александре Макарове, который покупает пистолет и становится его «придатком», не выдерживая проверки на прочность. После показа состоится обсуждение, посвященное Екатеринбургу начала 1990-х и образу города в кино. Вход свободный по регистрации.
В кинозале Ельцин-центра с 27 октября начнутся показы экранизации романа Виктора Гюго «Отверженные» на французском языке с русскими субтитрами. Инспектор Жавер преследует бывшего каторжника Жана Вальжана, который пытается начать новую жизнь и воспитывает дочь погибшей бродяжки. Билеты — от 350 до 400 руб.
Кинозал Ельцин-центра

Кинозал Ельцин-центра

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра 28 октября пройдет специальный показ драмы Светланы Проскуриной «Над вечным покоем» с последующим обсуждением с режиссером. В центре сюжета — соцработница Рита, чья жизнь рушится, когда ее сын случайно становится виновником гибели человека. Пытаясь спасти ребенка, женщина прячет тело и начинает скрывать следы преступления. Билеты — 400 руб.
В кинозале Ельцин-центра 29 октября начнутся показы фильма-победителя Каннского кинофестиваля «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. Драма рассказывает о румынской семье, переехавшей в норвежскую деревню. Их идиллия рушится после того, как дочь приходит в школу с синяками. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты — от 350 до 400 руб.

Лекции

Пространство "Книги, кофе и другие измерения" в Верхней Пышме

Пространство "Книги, кофе и другие измерения" в Верхней Пышме

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме 24 октября состоится лекция «Сплетни Серебряного века». Вместе с Натальей Фоминой, основателем книжного клуба «Почитатели», гости поговорят о Зинаиде Гиппиус и других дамах прекрасной эпохи и обсудят, как они жили и какие истории скрываются за известными именами. Вход свободный по регистрации.
В Музее Бориса Ельцина 25 октября состоится экскурсия «Восточные практики в СССР: в поисках смыслов». Участники поговорят о том, как йога, дзен-буддизм и боевые искусства проникли в позднесоветское общество в эпоху перестройки и стали способом поиска внутренней опоры. Вход — по билету в музей.
В образовательном центре Ельцин-центра 29 октября пройдет лекция Александра Филиппова «От социологии города к социологии пространства». Это первая встреча цикла «Город в теории. Памяти Елены Трубиной». Доктор социологических наук, профессор ВШЭ расскажет о том, как пространственные формы связаны с социальным взаимодействием, опираясь на идеи Георга Зиммеля и Роберта Парка. Вход свободный по регистрации.
Подготовила Анна Капустина