«Крематорий», Boulevard Depo, ярмарка «Атриум» и фильм «Жертвоприношение»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать группы «СЛОТ», «Крематорий» и Boulevard Depo. В музеях — побывать на выставке «Вещь не в себе: пески и ветры» и ярмарке современного искусства «Атриум». В театральных пространствах — посетить спектакли «Здесь может быть страшно, но все разрешится благополучно», «Вертинский» и «Старший сын». В кино — посмотреть фильмы «Жертвоприношение», «Отверженные» и «Над вечным покоем». А лекторы расскажут о том, какие секреты были у Зинаиды Гиппиус и других прекрасных дам Серебряного века и как боевые искусства проникли в советскую действительность. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».