Право на Раменцевский участок недр в Удмуртии реализуют за почти 400 млн рублей

По категории Д0 — локализованным ресурсам — объемы запасов составляют 33,9 млн т углеводородного сырья. Извлекаемый объем ресурсов прогнозируется на отметке 10,1 млн т. Шаг аукциона — 39,5 млн руб. Срок пользования участком обозначен 25 лет. Прием заявок закончится 19 ноября, сами торги проведут 10 декабря.