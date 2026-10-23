Право на Раменцевский участок недр в Удмуртии реализуют за почти 400 млн рублей
Право пользования Раменцевским участком недр площадью 357,6 кв. км в границах Красногорского и Юкаменского районов Удмуртии выставили на торги за 394,8 млн руб. Аукцион размещен на портале «ГИС Торги».
По категории Д0 — локализованным ресурсам — объемы запасов составляют 33,9 млн т углеводородного сырья. Извлекаемый объем ресурсов прогнозируется на отметке 10,1 млн т. Шаг аукциона — 39,5 млн руб. Срок пользования участком обозначен 25 лет. Прием заявок закончится 19 ноября, сами торги проведут 10 декабря.