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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Северо-Запад

Главу отделения КПРФ в Коми внесли в реестр террористов и экстремистов

Накануне Басманный суд Москвы отправил политика в СИЗО
Бывший депутат Госдумы от КПРФ и первый секретарь отделения партии в Республике Коми Олег Михайлов* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Запись о политике появилась в реестре ведомства 23 октября.
Олег Михайлов (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Олег Михайлов (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Vikingkomi / wikimedia.org

Накануне Басманный районный суд Москвы отправил политика в СИЗО до 21 декабря. В партии предполагают, что ему вменяют публичное оправдание терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Максимальное наказание по ней составляет семь лет лишения свободы.
Олега Михайлова (включен в перечень террористов и экстремистов) задержали в Москве 21 октября. По информации регионального отделения КПРФ, поводом для уголовного дела могла стать публикация политика 2024 года о социологе Борисе Кагарлицком, признанном в России иностранным агентом и включенном в перечень террористов и экстремистов. Подробнее о задержании — в материале «Ъ Северо-Запад» «Коммунисту из Коми вменили оправдание».
* Олег Алексеевич Михайлов — внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор