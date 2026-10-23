Главу отделения КПРФ в Коми внесли в реестр террористов и экстремистов

Олега Михайлова (включен в перечень террористов и экстремистов) задержали в Москве 21 октября. По информации регионального отделения КПРФ, поводом для уголовного дела могла стать публикация политика 2024 года о социологе Борисе Кагарлицком, признанном в России иностранным агентом и включенном в перечень террористов и экстремистов.