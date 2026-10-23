Формулировка с последствиями

По тому же делу фигурантом является бывший начальник отдела полиции «Комсомольский» в Набережных Челнах Динар Зарипов. По версии следствия, через адвоката он получил 1 млн руб. за перевод одного из подозреваемых в статус свидетеля, при этом 500 тыс. руб. предназначались ему лично. Экс-начальник отдела обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Прокуратура также настаивает на том, чтобы его уволили по утрате доверия. Рассмотрение этого требования ожидается в конце октября.