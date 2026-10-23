Формулировка с последствиями
Суд изменил основание увольнения полковника МВД Татарстана
Вахитовский районный суд Казани обязал МВД изменить основание увольнения бывшего замначальника следственной части УМВД по Набережным Челнам Елены Ганиевой на утрату доверия вместо проступка, порочащего честь сотрудника. Решение может повлиять на ее право на пенсию за выслугу лет. Сейчас полковник юстиции находится под домашним арестом по обвинению в фальсификациях, превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки.
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова и обязал МВД изменить основание увольнения бывшего замначальника следственной части УМВД по Набережным Челнам Елены Ганиевой на утрату доверия. Заседание прошло в одно слушание, сама бывшая полицейская на нем не присутствовала (сейчас она находится под домашним арестом в Набережных Челнах).
В апреле 2026 года полковника юстиции Елену Ганиеву задержали в рамках уголовного дела. По версии следствия, она внесла недостоверные сведения в протокол допроса одного из подозреваемых по делу о так называемых новых обнальщиках, после чего его процессуальный статус был изменен. Полковнику юстиции вменяют фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности по ч. 3 ст. 303 УК РФ, превышение должностных полномочий по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и покушение на получение взятки по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Позднее расследование дополнили эпизодом мошенничества по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
После задержания МВД Татарстана уволило ее в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Прокурор настаивал на другой формулировке — увольнении в связи с утратой доверия, которая применяется к сотрудникам, чьи действия или решения дают основания сомневаться в законности их действий.
Разница между основаниями имеет практические последствия. При увольнении за проступок, порочащий честь сотрудника, Елена Ганиева не лишалась права на пенсию за выслугу лет. В случае увольнения по утрате доверия она такой возможности может лишиться.
По тому же делу фигурантом является бывший начальник отдела полиции «Комсомольский» в Набережных Челнах Динар Зарипов. По версии следствия, через адвоката он получил 1 млн руб. за перевод одного из подозреваемых в статус свидетеля, при этом 500 тыс. руб. предназначались ему лично. Экс-начальник отдела обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Прокуратура также настаивает на том, чтобы его уволили по утрате доверия. Рассмотрение этого требования ожидается в конце октября.