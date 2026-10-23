Китайская компания планирует вложить 300 млн юаней в производство в Татарстане
В качестве площадок рассматриваются Елабуга, Нижнекамск и Бугульма
Китайская компания рассматривает возможность строительства завода по производству металлического проката в Татарстане. На первом этапе объем инвестиций оценивается в 200–300 млн юаней, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития республики.
Компания из провинции Хэбэй планирует выпускать в Татарстане до 500 тыс. тонн продукции в год. Для производства будут использовать российское горячекатаное сырье «Северстали», которое с помощью китайского оборудования будут раскатывать до толщины 0,3–0,5 мм. Продукцию планируют поставлять на российский рынок.
Для размещения завода потребуется около 20 га земли и 20 МВт электрической мощности. Площадь производственного здания составит 50 тыс. кв. м.
В качестве площадок для размещения предприятия рассматриваются Елабуга, Нижнекамск, в том числе Камские Поляны, и Бугульма.