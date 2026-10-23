Китайская компания планирует вложить 300 млн юаней в производство в Татарстане

Компания из провинции Хэбэй планирует выпускать в Татарстане до 500 тыс. тонн продукции в год. Для производства будут использовать российское горячекатаное сырье «Северстали», которое с помощью китайского оборудования будут раскатывать до толщины 0,3–0,5 мм. Продукцию планируют поставлять на российский рынок.