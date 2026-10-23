Бывшего замруководителя Богородской больницы оштрафовали за мошенничество
Экс-заместителя главного врача больницы по хозяйственным вопросам в Богородске Игоря Пчелина оштрафовали на 300 тыс. руб. за мошенничество почти на 500 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Ему инкриминировали фиктивное трудоустройство знакомого на должность рабочего. За счет этого с января 2024 по март 2026 года подсудимый получил 485 тыс. руб., которые были начислены на зарплатную карту сотрудника.
Вину фигурант признал, материальный ущерб уже возместил. Кроме штрафа ему запретили занимать определенные должности на два года.