Поддельный указ о лимитах на топливо распространяют в Удмуртии
Минпромторг республики опроверг подлинность документа
Поддельный указ врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой о временных ограничениях на отпуск моторного топлива распространяют в местных пабликах. Об этом сообщили в ЦУР Удмуртии.
В документе говорится о создании неснижаемого экспортного резерва моторного топлива и временном ограничении его отпуска. Муниципалитетам и участникам топливного рынка якобы предписывается учитывать запасы, контролировать их уровень и информировать власти о рисках дефицита.
«Злоумышленники используют чувствительную для жителей тему топлива, чтобы вызвать панику и манипулировать общественным мнением. Проверяйте информацию только в официальных источниках и не распространяйте непроверенные сообщения»,— отметила руководитель Центра управления регионом Удмуртии Татьяна Шумихина.
В минпромторге республики документ назвали фейковым. Указа с таким содержанием нет на официальном сайте главы и правительства Удмуртии.