Жителя Краснодара осудили за заказ убийства подруги своей супруги

14 августа 2025 года подсудимый передал предполагаемому исполнителю аванс в размере 500 тыс. руб. На следующий день, получив изготовленную оперативниками фотографию, которая должна была подтвердить убийство девушки, он передал оставшиеся 500 тыс. руб. После этого мужчину задержали.