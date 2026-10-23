Жителя Краснодара осудили за заказ убийства подруги своей супруги
Первомайский районный суд Краснодара приговорил к шести годам колонии строгого режима 35-летнего местного жителя, организовавшего приготовление к убийству подруги своей супруги. Присяжные единогласно признали его виновным. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как установил суд, мужчина из личной неприязни решил убить 21-летнюю девушку и попросил знакомого найти исполнителя, пообещав заплатить за преступление 1 млн руб. Знакомый согласился, но сообщил о планах правоохранительным органам.
14 августа 2025 года подсудимый передал предполагаемому исполнителю аванс в размере 500 тыс. руб. На следующий день, получив изготовленную оперативниками фотографию, которая должна была подтвердить убийство девушки, он передал оставшиеся 500 тыс. руб. После этого мужчину задержали.
Суд назначил осужденному шесть лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.