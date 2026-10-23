Петербургские автозаводы расширят линейки выпускаемых моделей

В Петербурге возобновили работу четыре бывшие площадки зарубежных автоконцернов. На бывшем заводе Nissan выпускают Lada Iskra, на площадках холдинга «АГР» — автомобили Solaris, Esteo, Jeland и Tenet, а на бывшем предприятии Toyota в Шушарах наладили производство автомобилей представительского класса Aurus Senat.