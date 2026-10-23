Петербургские автозаводы расширят линейки выпускаемых моделей
Выпускать планируется более четырех моделей
На каждом автомобильном заводе Санкт-Петербурга планируют выпускать более четырех моделей. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов на форуме «Российский промышленник-2026», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».
«Моделей будет много. Их будет на каждом автозаводе больше четырех выпускаться»,— заявил господин Ситов. По его словам, в следующем году власти ожидают значительного роста производства автомобилей — «на десятки тысяч штук». Чиновник также выразил надежду, что в ближайшее время на предприятиях начнут выпускать гибридные автомобили. Он уточнил, что в соответствующей программе участвуют два предприятия, которые представляют ее как общий проект. Точной даты, когда начнется серийный выпуск, чиновник не назвал. Ранее сообщалось, что выпуск ожидается на рубеже 2026 и 2027 годов.
В Петербурге возобновили работу четыре бывшие площадки зарубежных автоконцернов. На бывшем заводе Nissan выпускают Lada Iskra, на площадках холдинга «АГР» — автомобили Solaris, Esteo, Jeland и Tenet, а на бывшем предприятии Toyota в Шушарах наладили производство автомобилей представительского класса Aurus Senat. Подробнее — в материале «Ъ» «Старые площадки испытывают новые мощности».