Старые площадки испытывают новые мощности

По данным Петростата, за январь — июнь 2026 года петербургские автомобильные предприятия отгрузили продукции на 43,93 млрд рублей, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в первом полугодии 2025 года показатель к аналогичному периоду 2024 года вырос на 20,3%, до 45,12 млрд, а по итогам всего года отгрузка увеличилась на 16,6%, до 111 млрд.