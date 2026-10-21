Старые площадки испытывают новые мощности
Автопром
По данным Петростата, за январь — июнь 2026 года петербургские автомобильные предприятия отгрузили продукции на 43,93 млрд рублей, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в первом полугодии 2025 года показатель к аналогичному периоду 2024 года вырос на 20,3%, до 45,12 млрд, а по итогам всего года отгрузка увеличилась на 16,6%, до 111 млрд.
Такая динамика может указывать на завершение первой фазы восстановления городского автопрома, которая началась после провала 2023 года. Тогда объемы производства и отгрузки снизились до минимума вслед за остановкой предприятий международных автоконцернов и их уходом с российского рынка. В 2024–2025 годах рост обеспечивали перезапуск отдельных площадок, сборка автомобилей из имевшихся машинокомплектов и постепенное формирование новых производственных цепочек.
Дальнейшее развитие будет зависеть не столько от самого факта возобновления работы заводов, сколько от их загрузки, уровня локализации и способности новых брендов обеспечить устойчивый сбыт, отмечают эксперты. Снижение отгрузки в денежном выражении пока остается умеренным.
Перезапуск четверых
В настоящее время в Петербурге официально перезапущены бывшие автозаводы Hyundai, Toyota, Nissan, а также Scania и MAN. На бывшей площадке Nissan работает ООО «Автозавод Санкт-Петербург». В рамках соглашения с АвтоВАЗом, заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году, предприятие начало выпуск Lada Iskra. По данным компании, в прошлом году завод произвел 3 тыс. автомобилей этой модели. В январе 2026 года президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о планах увеличить выпуск до 8 тыс. машин за год. В пресс-службе петербургского предприятия не раскрыли результаты первого полугодия, но подтвердили сохранение годового ориентира.
Даже при выполнении плана производство останется существенно ниже проектной мощности площадки. До ухода Nissan предприятие могло выпускать около 100 тыс. автомобилей в год. В нынешних реалиях такая разница характерна для большинства перезапущенных заводов, так как восстановление идет небольшими сериями, а загрузка зависит от поставок компонентов, темпов локализации и положения на рынке новых автомобилей. При этом сотрудничество с крупнейшим российским производителем дает петербургской площадке более понятную модель загрузки, говорят эксперты.
Бывшие активы Hyundai перешли к российскому «АГР-холдингу» в январе 2024 года. В феврале того же года на основной площадке начался выпуск автомобилей под брендом Solaris. В линейку вошли модели на базе ранее производившихся Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio. В 2026 году проект столкнулся с исчерпанием запаса машинокомплектов. Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, в текущем году производство автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai не возобновлялось, а дилерам поставлялись машины из партий, изготовленных ранее.
Вместе с тем «АГР-холдинг» расширяет производство на второй площадке — бывшем заводе General Motors в Шушарах, который компания Hyundai приобрела в 2020 году, но не успела перезапустить. В мае 2026 года там началось производство полного цикла премиального внедорожника Esteo MX. В июле предприятие приступило к выпуску кроссоверов Jeland J6 и J7, а также седана Tenet A8. Проекты реализуются в рамках стратегического партнерства «АГР-холдинга» и компании Defetoo.
Еще один проект развивается на бывшей площадке Toyota в Шушарах. Завод простаивал с 2022 года, а в марте 2023 года японская компания передала актив ФГУП «НАМИ». До остановки предприятие выпускало Toyota Camry и RAV4 и имело мощность до 100 тыс. машин в год. В 2024 году власти Петербурга подписали соглашение с Aurus о создании на площадке нового производства.
В июне 2026 года здесь начался выпуск автомобилей представительского класса под брендом Senat. В конце сентября завод посетили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор КамАЗа. Во время визита с конвейера сошел 323-й автомобиль Aurus.
По словам господина Беглова, в проект уже вложено около 3 млрд рублей, а в перспективе инвестиции должны превысить 60 млрд рублей. На предприятии планируется освоить выпуск трех моделей на полноприводной платформе. Период реализации заявленной инвестиционной программы и структура расходов не раскрываются. На запрос «Ъ Северо-Запад» во ФГУП «НАМИ» не ответили.
Отдельным направлением становится выпуск грузовой техники. В декабре 2025 года на заводе АО «Романов» (бывшая площадка Scania и MAN) в промзоне «Шушары» началось серийное производство грузовиков БАЗ. В 2026 году предприятие рассчитывает изготовить до 600 машин, а к 2028 году выйти на проектную мощность до 1,4 тыс. грузовиков в год.
Проект реализуется по специальному инвестиционному контракту, заключенному в 2025 году между компанией, правительством Петербурга и Минпромторгом РФ. Механизм СПИК предусматривает обязательства инвестора по освоению производства и встречные меры государственной поддержки.
Рынок на плато
Состояние городского производства во многом определяется общей динамикой автомобильного рынка. За январь — сентябрь 2026 года в Санкт-Петербурге было продано 54 645 новых легковых автомобилей, следует из данных «Автостата». Это на 2,9% меньше, чем за тот же период 2025 года. В Ленинградской области продажи, напротив, выросли на 32%, до 13 631 машины против 10 280 годом ранее.
В сентябре в Петербурге на учет поставили 6601 новый легковой автомобиль — на 10% меньше, чем годом ранее. В Ленобласти продажи увеличились на 7,8%, до 1704 машин. Различия могут быть связаны в том числе с более низкой базой регионального рынка и изменением географии спроса в агломерации.
Крупнейшим брендом Петербурга в сентябре остался Haval с результатом 965 автомобилей, хотя его продажи сократились на 22,7%. На второе место вышел Tenet — 788 машин против 159 годом ранее. Lada заняла третью позицию с 686 автомобилями против 605 в сентябре 2025 года. Продажи Geely уменьшились на 22,6%, до 489 единиц, Changan — на 13,5%, до 405. Пять ведущих брендов обеспечили более половины городского рынка.
Среди моделей лидировали Tenet T7 с 392 регистрациями и Haval Jolion с 367. Далее расположились Tenet T4L — 257 машин, Belgee X50+ — 242 и Changan Uni-S — 204.
В Ленобласти первое место разделили Haval и Lada, продавшие по 325 автомобилей. Результат Haval снизился на 4,4%, тогда как Lada прибавила 11,7%. Tenet увеличил продажи с 38 до 248 машин и занял третью позицию. В пятерку крупнейших также вошли Changan со 112 автомобилями и Belgee со 109.
Что касается легковых гибридов и электрокаров в городе, то, согласно данным «Автостат инфо», их продажи за первые девять месяцев 2026 года увеличились в 1,7 раза, до 5177 штук. Основной прирост обеспечили гибриды. Их продажи увеличились в 1,8 раза, до 4505 единиц. Наиболее востребованными марками стали Voyah — 1035 автомобилей, Evolute — 578 и Geely — 549. В пятерку также вошли Mercedes-Benz с 279 машинами и Li Xiang с 237. При этом сентябрьская динамика была отрицательной: продажи гибридов сократились в 4,6 раза, до 100 единиц.
Рынок электромобилей за январь — сентябрь вырос в 1,5 раза, до 672 машин. Лидером стала Evolute с 271 автомобилем. Далее следовали Avatr — 74, Umo — 64, Changan — 57 и Zeekr — 27. В сентябре петербуржцы приобрели 178 электромобилей, что в 2,6 раза больше прошлогоднего результата.
Несмотря на высокие темпы роста, доля машин с электрическими силовыми установками остается ограниченной. На гибриды и электромобили пришлось менее 10% продаж новых легковых машин в городе за девять месяцев. В целом по России за январь — сентябрь 2026 года было продано 960 363 новых легковых автомобиля, сообщил Минпромторг. Это на 7,9% больше, чем годом ранее. Продажи машин российской сборки увеличились на 22,3% и превысили 681 тыс. единиц.
Руководитель коммерческой группы «Авто.ру» и «Авто.ру Бизнес» по Санкт-Петербургу и СЗФО Денис Ленивко считает, что рынок уже обрел черты стабильности. Преодолен эффект низкой базы, который наблюдался в первом полугодии, при этом не ожидается значительного всплеска осенью, происходившего два года подряд из-за изменений в правилах расчета утильсбора. Поэтому в целом по итогам 12 месяцев эксперт ожидает, что рынок останется на уровне прошлого года.
Что касается разницы в динамике между Петербургом и Ленобластью, то, скорее всего, она обусловлена территориальным расположением некоторых дилеров и их административного учета, уточняет господин Ленивко.
Аналитики из «Авито Авто» полагают, что одним из факторов, поддерживающих покупательскую активность, является снижение ключевой ставки. В прошлом году высокие ставки по депозитам побуждали часть покупателей откладывать крупные приобретения. Сейчас доходность вкладов постепенно снижается, а автокредиты становятся доступнее. При этом после значительных колебаний предыдущих лет ситуация на российском авторынке стала более сбалансированной, что позволяет говорить о признаках стабилизации.
"Российский промышленник". Приложение №196от 22.10.2026, стр. 10