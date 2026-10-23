На Урале экс-зампрокурора оставили под арестом по делу о взятке
Свердловский областной суд признал законным продление ареста бывшему заместителю прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга Михаилу Аникину, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита обжаловала это решение, попросив избрать для подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Михаил Аникин останется под стражей по 12 декабря 2026 года»,— сообщили в пресс-службе судов.
Бывший заместитель прокурора обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, Михаил Аникин выступил посредником при передаче взятки в особо крупном размере от представителя бизнеса сотрудникам УФНС. В обмен налоговики вынесли решение об отказе в привлечении предприятия к ответственности за налоговое правонарушение.
Издание E1 ранее сообщало, что показания на Аникина дал один из высокопоставленных силовиков, уволившийся после того, как им заинтересовались правоохранительные органы.