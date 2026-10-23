На Урале экс-зампрокурора оставили под арестом по делу о взятке

Бывший заместитель прокурора обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, Михаил Аникин выступил посредником при передаче взятки в особо крупном размере от представителя бизнеса сотрудникам УФНС. В обмен налоговики вынесли решение об отказе в привлечении предприятия к ответственности за налоговое правонарушение.