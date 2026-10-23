Супруги из Кубани обманули ставропольского бизнесмена на 37 млн рублей
Жители Краснодарского края — муж и жена — признаны Невинномысским городским судом виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет они выманивали крупные суммы у предпринимателя из Невинномысска, пользуясь его доверием: легендой служило лечение несуществующего новорожденного ребенка и других «родственников». Общая сумма причинённого ущерба превысила 37 млн рублей — размер, который для частного займа «по дружбе» выглядит скорее как серия кредитов без возврата, чем как разовая передача.
Ключевой поворот дела пришелся на 2024 год: когда у мошенников закончились «медицинские» поводы, муж привлек к легенде знакомого антиквара. Тот подтвердил стоимость якобы найденной древней монеты — 1 млн долларов — «подлежащей экспертизе за счёт средств предпринимателя». Конструкция, в которой жертва сама оплачивает «проверку» ценности, — фирменный приём долгих схем: жертва инвестирует не в чужое обещание, а в «объективную» оценку независимого специалиста, и чем авторитетнее звучит эксперт, тем ниже порог подозрений.
Антиквар в этой истории оказался не просто озвучивающей машиной: у него под предлогом выгодной продажи супруги похитили икон стоимостью более 1 млн рублей — то есть выстроенная на доверии вертикаль работала и внутри собственной команды.
Суд распределил ответственность по ролям: мужу — шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, жене — два года и шесть месяцев также в колонии, антиквару — два года условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.