Супруги из Кубани обманули ставропольского бизнесмена на 37 млн рублей

Ключевой поворот дела пришелся на 2024 год: когда у мошенников закончились «медицинские» поводы, муж привлек к легенде знакомого антиквара. Тот подтвердил стоимость якобы найденной древней монеты — 1 млн долларов — «подлежащей экспертизе за счёт средств предпринимателя». Конструкция, в которой жертва сама оплачивает «проверку» ценности, — фирменный приём долгих схем: жертва инвестирует не в чужое обещание, а в «объективную» оценку независимого специалиста, и чем авторитетнее звучит эксперт, тем ниже порог подозрений.