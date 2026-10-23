Магнитогорский «Металлург» возглавил Константин Шафранов
Новый главный тренер раньше выступал за магнитогорский клуб в качестве игрока
Главным тренером хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск) назначен Константин Шафранов, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2026/27.
58-лений Шафранов — воспитанник усть-каменогорской школы хоккея. В бытность игроком выступал в качестве нападающего за «Торпедо» (Усть-Каменогорск), СКА (Новосибирск), «Детройт Фэлконс», «Форт Уэйн Кометс», «Сент-Луис Блюз», «Провиденс Брюинс», «Вустер АйсКэтс», «Гранд-Рапидс Гриффинс» (все — США), магнитогорский «Металлург», «Сибирь» (Новосибирск), ЦСКА (Москва), «Химик» (Воскресенск), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Крылья Советов» (Москва).
Чемпион России (1999) и чемпион Евролиги (1999) в составе «Металлурга», дважды чемпион Казахстана, трехкратный обладатель Кубка Тернера (IHL), дважды в составе сборной Казахстана принимал участие в Олимпийских играх (1998,2006).
Тренерская карьера Константина Шафранова началась в 2014 году. Работал в качестве ассистента главного тренера в «Форт Уэйн Кометс», «Амуре» (Хабаровск), «Автомобилисте» (Екатеринбург), «Авангарде» (Омск), СКА (Санкт-Петербург) и «Ак Барсе» (Казань). Входит в тренерский штаб национальной сборной России. В качестве тренера — обладатель Кубка Гагарина (2021 год). Считается специалистом по постановке игры в атаке и реализации большинства. Работа в «Металлурге» станет для Шафранова дебютом в качестве главного тренера профессионального клуба.
10 октября «Металлург» расстался с предыдущим главным тренером команды Андреем Разиным. Контракт прекращен по соглашению сторон.Чуть раньше Разин был отстранен от работы. Причина — конфликтная ситуация внутри команды между главным тренером и рядом игроков. В конце сентября «Металлург» наложил на Андрея Разина взыскание из-за нецензурной лексики, дважды употребленной тренером во время общения со средствами массовой информации. После увольнения из «Металлурга» Разин возглавил СКА из Санкт-Петербурга.