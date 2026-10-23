Магнитогорский «Металлург» возглавил Константин Шафранов

Тренерская карьера Константина Шафранова началась в 2014 году. Работал в качестве ассистента главного тренера в «Форт Уэйн Кометс», «Амуре» (Хабаровск), «Автомобилисте» (Екатеринбург), «Авангарде» (Омск), СКА (Санкт-Петербург) и «Ак Барсе» (Казань). Входит в тренерский штаб национальной сборной России. В качестве тренера — обладатель Кубка Гагарина (2021 год). Считается специалистом по постановке игры в атаке и реализации большинства. Работа в «Металлурге» станет для Шафранова дебютом в качестве главного тренера профессионального клуба.