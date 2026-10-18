Андрей Разин покинул пост главного тренера магнитогорского «Металлурга»
Контракт расторгнут по соглашению сторон
Хоккейный клуб «Металлург» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Андреем Разиным. Контракт прекращен по соглашению сторон, сообщил в социальных сетях клуба его директор Алексей Жлоба.
6 октября «Металлург» отстранил Разина от работы. Причина — конфликтная ситуация внутри команды между главным тренером и рядом игроков. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Воробьев.
Чуть раньше, в конце сентября «Металлург» наложил на Андрея Разина взыскание из-за нецензурной лексики, дважды употребленной тренером во время общения со средствами массовой информации.
«Металлург» с отрывом в семь очков лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В сезоне 2023/24, когда главным тренером был Андрей Разин, магнитогорцы завоевали Кубок Гагарина.