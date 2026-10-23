«Люди начинают воспринимать курорт не только как место для отпуска»
Эксперт Елена Кондратьева — о высоком спросе на премиальный отдых в Кисловодске
На территории Кавминвод в 2026 году 48% всех бронирований приходится на Кисловодск — практически столько же, сколько на остальные основные курорты региона вместе. Спрос сохраняет высокую активность и вне традиционного высокого сезона: на новогодние праздники 2026–2027 годов уже забронировано 95% премиального предложения. Такие данные приводит NF Group. Как считает директор по маркетингу и продукту резиденции «Реликт» Елена Кондратьева, лидерство Кисловодска объясняется сочетанием нескольких факторов: узнаваемого курортного бренда, природного окружения, исторически сложившейся санаторной инфраструктуры и растущего запроса на качественный отдых, связанный с восстановлением здоровья.
«Сегодня меняется само представление о премиальном отдыхе. Высокий уровень уже не сводится к дорогому номеру, ресторану или набору дополнительных услуг. Все большее значение приобретают приватность, возможность замедлиться, комфортная городская среда и непосредственная близость к природным ресурсам. В Кисловодске это органично сочетается благодаря Курортному парку, терренкурам, нарзанным источникам и особому ритму жизни города.
Есть и более широкий тренд: люди начинают воспринимать курорт не только как место для отпуска, но и как пространство для регулярного восстановления, длительного проживания и даже смены привычной среды.
Кисловодск относится к наиболее востребованным и дорогим локациям региона. Однако сравнивать стоимость отдыха только по цене номера или апартаментов было бы некорректно. Стоимость поездки зависит от сезона, продолжительности, формата размещения, уровня сервиса и набора услуг.
В Кисловодске стоимость качественного размещения во многом определяется сочетанием ограниченного предложения в наиболее привлекательных локациях и высокой ценности самого окружения.
Для премиального сегмента принципиально важно, чтобы стоимость соответствовала качеству продукта, уровню сервиса, приватности и общему впечатлению от пребывания. В зависимости от сезона и города сравнения Кисловодск демонстрирует более высокую стоимость на 30-50%.
При этом спрос на премиальный отдых в регионе Кавказских Минеральных Вод сегодня распределен неравномерно: сильные премиальные санатории и курортные комплексы сосредоточены в разных городах КМВ. Мест размещения, соответствующих уровню такого отдыха, в регионе недостаточно. Существующая инфраструктура не покрывает растущие запросы аудитории, ориентированной на высокий сервис и комфорт. Именно поэтому уже сейчас формируется новая ниша — инвестиционный продукт в сегменте курортной и сервисной недвижимости.
Важно различать премиальную недвижимость, премиальные средства размещения и премиальный туристический опыт в целом. Для формирования полноценного сегмента необходимы не только современные объекты, но и устойчивый спрос, высокий уровень сервиса, качественная городская среда и разнообразие досуговых возможностей.
Поэтому я бы сказала, что Кисловодск исторически один из самых дорогих курортов на КМВ. Другие города региона сегодня постепенно наращивают предложение на исторически уже сформированной лечебной базе.
Регион обладает сильной базой для дальнейшего развития: сложившейся курортной репутацией, природными ресурсами, медицинской и санаторной инфраструктурой. Я ожидаю дальнейшего развития качественного курортного предложения, которое во многом обусловлено круглогодичным характером курорта. Ключевым конкурентным преимуществом региона должно оставаться не количество новых объектов, а способность сохранять природную уникальность и предлагать гостю действительно качественную среду для жизни и восстановления».