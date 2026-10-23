«Люди начинают воспринимать курорт не только как место для отпуска»

На территории Кавминвод в 2026 году 48% всех бронирований приходится на Кисловодск — практически столько же, сколько на остальные основные курорты региона вместе. Спрос сохраняет высокую активность и вне традиционного высокого сезона: на новогодние праздники 2026–2027 годов уже забронировано 95% премиального предложения. Такие данные приводит NF Group. Как считает директор по маркетингу и продукту резиденции «Реликт» Елена Кондратьева, лидерство Кисловодска объясняется сочетанием нескольких факторов: узнаваемого курортного бренда, природного окружения, исторически сложившейся санаторной инфраструктуры и растущего запроса на качественный отдых, связанный с восстановлением здоровья.

