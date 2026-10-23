Онкодиспансер во Владикавказе реконструируют за 2,96 млрд рублей

Повод для обновления связан с состоянием самого учреждения и его оснащения. В июне 2025 года прокуратура сообщила, что в диспансере не работали магнитно-резонансный томограф и два аппарата компьютерной томографии; оборудование вышло из строя в 2024 году. Верховный суд республики обязал Минздрав выделить деньги на ремонт или замену техники. В апреле 2026 года министр сообщил, что на восстановление КТ и МРТ направят около 19 млн руб. Эти эпизоды показывают, с какими проблемами сталкивалась онкологическая служба региона, хотя в закупочной документации их не называют причиной реконструкции здания.