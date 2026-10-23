Онкодиспансер во Владикавказе реконструируют за 2,96 млрд рублей
Власти Северной Осетии повторно объявили конкурс на проектирование и реконструкцию Республиканского онкологического диспансера на улице Зортова, 2. Начальная цена контракта — 2,961 млрд руб. Заявки принимают до 5 ноября, итоги подведут 10 ноября. Завершить работы подрядчик должен к 29 декабря 2030 года. Заказчиком выступает республиканское управление капитального строительства, конкурс проводит региональное управление госзакупок. Карточка закупки содержит сведения о цене, сроках и документах конкурса; закупку разместили в Единой информационной системе.
Почти вся сумма — 2,921 млрд руб. — приходится непосредственно на реконструкцию. Еще 40 млн руб. отвели на проектирование. По условиям закупки подрядчик получит аванс до 30% стоимости контракта — около 888,4 млн руб.; расчеты пройдут с казначейским сопровождением. Участникам конкурса потребуется подтвердить опыт строительства или реконструкции крупного объекта: для контракта такой стоимости правила требуют показать выполненные работы не менее чем на 30% начальной цены, то есть примерно на 888 млн руб.
Нынешнему конкурсу предшествовала первая попытка найти подрядчика. 5 октября регион разместил закупку с той же начальной ценой, но 16 октября отменил ее. Через четыре дня, 20 октября, объявили новый конкурс: срок подачи заявок сдвинулся с 21 октября на 5 ноября.
Планы обновить диспансер власти обсуждали до объявления конкурса. В мае министр здравоохранения Северной Осетии Астан Митциев рассказал ТАСС, что проект предусматривает реконструкцию старого здания и строительство многоэтажного хирургического корпуса. По его словам, число коек увеличивать не планируют: новые площади должны позволить перейти от палат на три-четыре пациента к палатам на одного-двух человек, обновить операционные и улучшить внутреннюю логистику. Тогда медико-техническое задание проходило согласование в Минздраве России, а начать работы власти рассчитывали в 2027 году.
Повод для обновления связан с состоянием самого учреждения и его оснащения. В июне 2025 года прокуратура сообщила, что в диспансере не работали магнитно-резонансный томограф и два аппарата компьютерной томографии; оборудование вышло из строя в 2024 году. Верховный суд республики обязал Минздрав выделить деньги на ремонт или замену техники. В апреле 2026 года министр сообщил, что на восстановление КТ и МРТ направят около 19 млн руб. Эти эпизоды показывают, с какими проблемами сталкивалась онкологическая служба региона, хотя в закупочной документации их не называют причиной реконструкции здания.
Конкурс включает проектирование и строительные работы в одном контракте. Ранее региональные публикации описывали предстоящую реконструкцию как обновление корпусов, инженерных систем, фасада и внутренних помещений. Однако точный состав работ, очередность и решения по каждому корпусу определит проект, который должен подготовить выбранный подрядчик.