Комитет по управлению имуществом Челябинска возглавил Евгений Малеев

Евгению Малееву 43 года. Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности экономиста в ОАО «Челябинский комбинат хлебопродуктов имени Григоровича». Работал в различных коммерческих структурах. В 2019 году перешел на муниципальную службу. С ноября 2021-го руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии Челябинска. Затем перешел в администрацию Тракторозаводского района на должность заместителя главы. С июля 2025 года занимал пост заместителя главы администрации Центрального района и курировал новые территории — поселки Западный и Пригородный.