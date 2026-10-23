Количество прокатных электросамокатов в Краснодаре выросло на треть
Количество прокатных электросамокатов в Краснодаре выросло на 32,8% менее чем за два года, до 9,3 тыс. единиц. Такие данные «Ведомостям Юг» предоставили в администрации краевого центра со ссылкой на кикшеринговые компании Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go».
В феврале 2025 года городские власти сообщали о 7 тыс. прокатных электросамокатов. Таким образом, за этот период их количество увеличилось на 2,3 тыс. единиц.
Информацией о числе электросамокатов, находящихся в личном пользовании жителей, администрация не располагает. Как пояснили в мэрии, этот вид транспорта не подлежит регистрации в Госавтоинспекции.