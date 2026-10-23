Второй раз в Озерске эвакуируют школы из-за возможного минирования
Учеников и сотрудников нескольких озерских школ второй раз за неделю эвакуируют после сообщений о заложенной бомбе. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Сергей Гергенрейдер.
Ситуация также находится под контролем правоохранительных органов.
«Сегодня в ряд школ поступили тревожные сообщения, в связи с чем в этих образовательных организациях предприняты все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность учеников и педагогов, исключить для них любые потенциальные угрозы»,— подчеркнул Сергей Гергенрейдер.
Первый раз подобное произошло 20 октября.