Самарская область лидирует в Приволжье по темпам рыбоводства
Приволжье впервые обогнало Центральную Россию по темпам рыбоводства, выяснили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
«По данным на 1 июля, хозяйства ПФО вырастили около 4 тыс. т товарной рыбы — больше, чем за аналогичные периоды последних десяти лет. Динамика за год — порядка +5%»,— говорится в сообщении.
Заметнее всего в первом полугодии в ПФО темпы нарастили Самарская область (+49%) и Татарстан (+46%). Ульяновская область выросла на 26% и впервые в истории прошла рубеж 300 тонн еще до конца сезона.
Лидер отрасли в Приволжье — Саратовская область. По итогам 2025 года на регион пришлось почти 43% годового объема ПФО. На втором месте — Пензенская область (18%). Далее по годовому итогу идут Самарская область (9%), Башкортостан, прибавивший 8%, и Удмуртия (около 8%).