В Тольятти мать накопила перед сыном долги по алиментам на 1,5 млн рублей
За это на нее завели уголовное дело, материалы рассмотрит Центральный районный суд
Утверждено обвинение по уголовному делу матери из Тольятти, которой инкриминируется неуплата без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.
По данным ведомства, в 2025 году суд обязал женщину выплачивать алименты на сына 2019 года рождения. Но свои обязательства она не исполняла.
В результате у нее образовалась задолженность по алиментам на сумму свыше 1,5 млн рублей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.
Материалы переданы на рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти.