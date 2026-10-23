Курс на юг: почему застройщики со всей страны едут за экспертизой к девелоперу ТОЧНО
ГК ТОЧНО показала коллегам из «Унистроя» стандарты комплексного развития территорий в Краснодаре
ГК ТОЧНО представила делегации «Унистроя» — одного из ключевых застройщиков Республики Татарстан — практики комплексного развития территорий в Краснодаре. Эксперты из Казани оценили флагманские проекты федерального девелопера — «Патрики» и «Родные Просторы».
Сегодня опыт и управленческие подходы ГК ТОЧНО служат ориентиром для игроков отрасли по всей России: к компании регулярно обращаются крупные региональные и федеральные застройщики, чтобы перенять эффективные решения в архитектуре, благоустройстве, развитии инфраструктуры и формировании комфортной городской среды. Главный принцип девелопера — не просто строить квадратные метры, а проектировать сценарии жизни, где потребности человека стоят во главе угла.
«Для нас качество проекта измеряется тем, насколько он отвечает повседневным потребностям жителей. Важно, чтобы рядом с домом были школы и детские сады, места для спорта и отдыха, общественные пространства и необходимые сервисы. Именно из таких решений складывается комфортная городская среда. Наш подход охватывает разные сценарии развития — от редевелопмента промышленных территорий с сохранением исторической идентичности до создания самодостаточных микрорайонов. Каждый проект ТОЧНО в 10 регионах России становится органичной частью местности и создает долгосрочную ценность как для жителей, так и для города в целом»,— отметили в ГК ТОЧНО.
Первым пунктом маршрута стал жилой комплекс бизнес-класса «Патрики». Это один из самых выразительных примеров редевелопмента на юге: проект площадью 28,5 га развернулся на территории бывшего завода «Краснодарсельмаш» и формирует новый деловой и культурный центр города.
Здесь появится 10 домов для 10 тысяч жителей, две школы и три детских сада. Но главное внимание гостей привлекла бережная работа с прошлым. Застройщик сохранил индустриальный код места: две исторические заводские башни бережно отреставрировали и сделали архитектурными доминантами квартала.
Коллеги из Казани прошлись по первым сданным корпусам и посетили Аллею славы бокса ЮФО — уникальное общественное пространство, которое ТОЧНО создала и подарила городу в 2024 году.
Контрастом к историческому контексту «Патриков» стал микрорайон «Родные Просторы» — ключевой проект развития агломерации «Новый Краснодар», который рассчитан на 29 домов и 28 тысяч жителей. На его примере команда ТОЧНО представила масштабный кейс комплексного освоения территории — от пустого участка в поле до самодостаточного микрорайона.
Нестандартный шаг ТОЧНО — начать застройку не с домов, а с зелёного каркаса. Парк семейного отдыха площадью 9 га открыли в 2021 году, еще до ввода первых домов. Сегодня здесь пульсирует жизнь: детские и спортивные площадки, скейт-парк, велодорожки, зоны для занятий йогой и пилатесом, площадка для выгула домашних животных, арт-объекты и площадь с контактным фонтаном,— парк стал точкой притяжения для жителей микрорайона, краснодарцев и туристов.
Социальный кластер растёт параллельно с жильём: открыты школа, два детских сада (на очереди третий), храмовый комплекс, строятся поликлиника и крупный фитнес-центр с круглогодичным подогреваемым бассейном под открытым небом.
«Для нас эта поездка — отличная возможностью увидеть, как комплексный подход к развитию территории работает на практике — от архитектуры и благоустройства до социальной инфраструктуры, коммерческих пространств и сервисного обслуживания. В «Патриках» особенно интересны работа с исторической идентичностью места, сохранение индустриального наследия. В «Родных Простора» впечатляет масштаб и тщательно продуманная среда для разных сценариев жизни. Команда ТОЧНО относится к своим проектам с большой вовлечённостью и вниманием к деталям, ставит интересы жителей в приоритет. Мы отметили ряд нестандартных решений, которые обсудим с коллегами и адаптируем в Казани»,— прокомментировали представители “Унистроя”.
Обмен живым опытом и готовность учиться у сильнейших двигают вперёд весь рынок. Когда передовые стандарты выходят за рамки одного региона и масштабируются по всей России, строительная отрасль делает качественный рывок, а жители получают по-настоящему комфортные, продуманные и безопасные пространства для жизни.
ЖК «Патрики». Реклама. ООО СЗ «Капиталъ». Бренд ТОЧНО.
Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/
erid: F7NfYUJCUneVewcchXS5
ЖК «Родные Просторы». Реклама. ООО СЗ «ЮгСтройИмпериал». Бренд ТОЧНО.
Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/
erid: F7NfYUJCUneVewcchXS4Реклама
Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/
erid: F7NfYUJCUneVewcchXS5
ЖК «Родные Просторы». Реклама. ООО СЗ «ЮгСтройИмпериал». Бренд ТОЧНО.
Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/
erid: F7NfYUJCUneVewcchXS4Реклама