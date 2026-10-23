Курс на юг: почему застройщики со всей страны едут за экспертизой к девелоперу ТОЧНО

«Для нас качество проекта измеряется тем, насколько он отвечает повседневным потребностям жителей. Важно, чтобы рядом с домом были школы и детские сады, места для спорта и отдыха, общественные пространства и необходимые сервисы. Именно из таких решений складывается комфортная городская среда. Наш подход охватывает разные сценарии развития — от редевелопмента промышленных территорий с сохранением исторической идентичности до создания самодостаточных микрорайонов. Каждый проект ТОЧНО в 10 регионах России становится органичной частью местности и создает долгосрочную ценность как для жителей, так и для города в целом»,— отметили в ГК ТОЧНО.