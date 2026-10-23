Известный по «Бригаде» Lincoln Town Car продают в Ижевске за 3 млн рублей
Американский седан 1985 года выпуска имеет пробег почти 100 тыс. км
В Ижевске выставили на продажу американский седан Lincoln Town Car 1985 года выпуска за 3 млн руб. Эта модель известна российским зрителям по криминальному сериалу «Бригада» (18+), сообщает пресс-служба «Авито Авто».
На автомобиле этой модели в сериале ездил Космос — персонаж Дмитрия Дюжева. С ним связана фраза героя: «Такая только у меня и у Майкла Джексона». Сам американский певец действительно владел Lincoln Town Car.
Автомобиль оснащен восьмицилиндровым двигателем V8 объемом 4,9 л и мощностью 225 л. с., а также автоматической коробкой передач. Машина построена на рамной платформе, ее пробег составляет почти 100 тыс. км.
В 1980-х годах Lincoln Town Car относилась к представительским седанам и отличалась просторным салоном, мягкой подвеской и крупным угловатым кузовом. Сегодня такие автомобили интересуют коллекционеров и поклонников классических американских машин.