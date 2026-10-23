Свыше 1,1 млн жителей Кубани привились от гриппа
Прививочная кампания против гриппа в Краснодарском крае продолжается. На текущий момент вакцинацию прошли более 1,1 млн жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
В Геленджике на данный момент привились 21 506 человек, в том числе более 2 тыс. детей. По данным мэрии, наиболее благоприятный период для вакцинации — сентябрь и октябрь: иммунитет после прививки формируется в среднем за две недели, поэтому важно успеть до начала пика заболеваемости.
Известно, что живого вируса, способного вызвать болезнь, в вакцине нет. Там есть инактивированные частицы, по которым организм может распознать вирус и подготовить антитела.