Свыше 1,1 млн жителей Кубани привились от гриппа

В Геленджике на данный момент привились 21 506 человек, в том числе более 2 тыс. детей. По данным мэрии, наиболее благоприятный период для вакцинации — сентябрь и октябрь: иммунитет после прививки формируется в среднем за две недели, поэтому важно успеть до начала пика заболеваемости.